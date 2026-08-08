Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaItaliaAemetCeutaRodriPaula BlasiGafas eclipseEclipse solarUrgencias eclipseGrecia
instagramlinkedin

Famosos

Pedro Porro (26 años): "Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que iba saliendo. Cuando salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana, me llevaba a casa de mis abuelos"

El futbolista del Tottenham recuerda los sacrificios económicos de su familia

La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico

El emotivo vídeo del abuelo de Pedro Porro con la medalla de Campeón del Mundo

El emotivo vídeo del abuelo de Pedro Porro con la medalla de Campeón del Mundo / Pedro Porro (TikTok)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea Riera

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pedro Porro ya puede decir que es campeón del mundo con apenas 26 años. El lateral del Tottenham se ha convertido en uno de los protagonistas de la Selección española en el Mundial 2026, pero detrás del éxito hay una historia de esfuerzo que el defensa extremeño nunca olvidará.

Antes de llegar a la élite, su familia tuvo que hacer muchos sacrificios para que pudiera seguir persiguiendo su sueño de ser futbolista. Aunque nunca dejó de tener el apoyo necesario para continuar con su formación, el jugador explicó en una entrevista con 'ABC' cómo fueron aquellos primeros años: "He tenido una infancia difícil por el tema financiero, no era muy buena la situación. En casa hemos sufrido mucho económicamente".

La situación laboral de sus padres hizo que sus abuelos tuvieran un papel fundamental durante su infancia, ya que mientras ellos trabajaban, eran sus abuelos quienes se encargaban de cuidarle y acompañarle en su día a día: "Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que iba saliendo, y por eso mis abuelos se tuvieron que quedar conmigo".

El futbolista recuerda aquellas madrugadas en las que su madre tenía que empezar a trabajar muy temprano y él se quedaba en casa de sus abuelos: "Cuando mi madre salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana, me llevaba a casa de mis abuelos". Una situación que cuando era pequeño no acababa de entender: "Yo lloraba mucho, lloraba por irme con mis abuelos y la verdad que ella también entendía esa parte".

Pedro Porro con su abuelo Antonio

Pedro Porro con su abuelo Antonio / Archivo

Con el paso de los años, el futbolista ha sido consciente del esfuerzo que hicieron sus familiares para que pudiera cumplir su sueño, especialmente su abuelo, que se encargó de acompañarle a muchos entrenamientos y partidos cuando sus padres no podían hacerlo: "Yo he tenido una suerte grandísima en el simple hecho de que mi abuelo, el pobre, siempre me ha podido llevar a jugar, a cumplir mis sueños".

Uno de los recuerdos que más le marcó fue cuando su familia tuvo que hacer un esfuerzo extra para poder estar junto a él: "Jugábamos por la mañana a las 10, creo, en Alcobendas y no había otra opción. No se me olvida. Y cuando terminó el partido y ganamos, hablé con mi familia y me dijeron que llevaban cinco horas más que yo ahí, que se habían quedado a dormir en el coche".

Cuando Porro se marchó a Madrid para incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano tuvo que adaptar su vida, alejándose de su entorno y compaginando el fútbol con los estudios de una manera diferente: "Son cosas que cuando quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificar. No era muy de estudios porque lo mío era el fútbol y era un enfermo con el fútbol".

Noticias relacionadas

Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia

Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia / EFE

Ahora, 26 años después, el defensa sigue teniendo muy presente a las personas que estuvieron a su lado desde el principio. Pedro Porro es consciente de que sus éxitos también llevan detrás el esfuerzo de su familia y, sobre todo, el de su abuelo: "Todo ese esfuerzo que él hizo en su día, se lo intento devolver con lo mejor que puedo".

Fuente: Sport

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Enfado monumental de Florentino y cabreo mayúsculo de Mourinho con la pérdida de Rodri
  2. Paula Blasi demuestra su talento en el Ventoux
  3. España se cuelga la última plata y consigue un 10 histórico con su rutina acrobática al ritmo de Berghain de Rosalía
  4. El Real Madrid ya sabe que Rodri se va al Barça
  5. Así ganan todos con la venta de Vinícius: el Real Madrid, un porcentaje del traspaso para el jugador y el Arsenal
  6. Infantino ofrece la final del Mundial a Marruecos a cambio de apoyos, según 'The Times
  7. El Real Madrid cierra el fichaje de Diomande: Florentino se gasta 135 millones en 'su' Lamine Yamal
  8. Florentino pone de rodillas al Real Madrid ante Vinícius en su renovación por seis temporadas

Sale a la luz la infancia más desconocida de Pedro Porro: "Yo lloraba mucho"

Sale a la luz la infancia más desconocida de Pedro Porro: "Yo lloraba mucho"

Pol Espargaró se siente un “soldadito” al servicio de KTM

Pol Espargaró se siente un “soldadito” al servicio de KTM

Edurne Pasabán (53 años): "Soy del País Vasco, ahí todo el mundo sale a caminar y a disfrutar del entorno. Mis padres me llevaban desde pequeña a la montaña aunque ellos no son alpinistas, pero crecimos rodeados de montes"

Edurne Pasabán (53 años): "Soy del País Vasco, ahí todo el mundo sale a caminar y a disfrutar del entorno. Mis padres me llevaban desde pequeña a la montaña aunque ellos no son alpinistas, pero crecimos rodeados de montes"

El Girona y el Sabadell firman tablas en un amistoso muy disputado (2-2)

El balón de la Mano de Dios de Maradona se subastará en EEUU

El balón de la Mano de Dios de Maradona se subastará en EEUU

Entrenamos con Anna Salvat, portera del Vila-sana: "En todos los deportes intentamos seguir la estela que ha creado Alexia Putellas"

Entrenamos con Anna Salvat, portera del Vila-sana: "En todos los deportes intentamos seguir la estela que ha creado Alexia Putellas"

Ritmo de campeona #3 | Hockey patines con Anna Salvat

Ritmo de campeona #3 | Hockey patines con Anna Salvat

Ronald Araujo jugará un año en el Liverpool cedido por el Barça