Martín refuerza su liderato en MotoGP encabezando el triplete de Aprilia

Cuando los pilotos de MotoGP llegaron, el pasado jueves, a Silverstone para participar en el Gran Premio de Inglaterra con el que se reanudaba el Mundial de motociclismo, todos dijeron que esta era una cita donde Aprilia arrasaría. Y, cuando digo todos, es todos, los de Aprilia y los de Ducati. Todos. Y, tras la exhibición de Marco Bezzecchi (Aprilia), el viernes, destrozando, pese a sus lesiones, el récord de Fabio Quartararo (Yamaha) de 2025, empezó a intuirse que, en efecto, las motos de Noale (Italia) iban a apoderarse del fin de semana.

Hoy, al mediodía, ha sido el compañero de 'Bezz', el madrileño Jorge Martín, líder del Mundial, quien ha protagonizado otra exhibición al lograr una 'pole position' aún más veloz que el crono Marco y, en carrera, en la prueba al 'sprint' de diez vueltas al trazado plateado, 'Martinator' se ha impuesto con una autoridad sobresaliente, reforzando su liderato en el campeonato con 12 puntos más.

No ha habido carrera. Nada. Martín ha dominado desde que se ha apagado el semáforo hasta que la bandera a cuadros ha caído sobre su Aprilia. Y, encima, dos colegas de marca, el japonés Ai Ogura y el martirizado (por el dolor) Marco Bezzecchi, han completado el podio virtual de la carrera corta, diez vueltas sobre las 20 de mañana domingo.

Marc Márquez (Ducati) ha sido víctima de un neumático trasero que se degradó de tal manera que le ha impedido pelear por el podio y, finalmente, ha terminado noveno, perdiendo 11 puntos con respecto al líder, Jorge Martín.

"No puedo estar ni más contento por la victoria, ni más feliz por el trabajo realizado por todo el equipo, ni más orgulloso de lo bien que he trabajado en estas vacaciones", comentó 'Martinator' ante el micrófono de MotoGP TV. "Es muy bonito y gratificante reemprender el campeonato con una 'pole' y una victoria tan contundente como esta, pero esto solo acaba de empezar, habrá que seguir peleando duro para mantenerse arriba".

La carrera, que ha tenido como héroe lloroso a Bezzecchi, ha visto como las posibilidades de Marc Márquez se iban derritiendo a medida que su neumático trasero se iba degradando. La degradación fue tan bestia, tanto, que hasta un simple observador podía ver como se desgastaban los perfiles de uno y otro lado de su rueda trasera. Todos, todos, comentaron que temían quedarse sin neumático, pero lo de MM93 fue escandaloso, muy llamativo. 'Il Cannibale' empezaba la prueba al 'sprint' a 18 puntos de Martín y, mañana, arrancará el GP a 29 puntos. Queda mucho, sí, pero el mordisco del líder de Aprilia ha sido importante.

Carrera al 'sprint': 1. Jorge Martín (Aprili), 19 minutos 49.066 segundos; 2. Ai Ogura (Aprilia), a 1.530 segundos; 3. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 3.974 segundos; 4. Àlex Márquez (Ducati), a 6.956 segundos y 9. Marc Márquez (Ducati), a 13.965 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España), 220 puntos; 2. Ai OGURA (Aprilia), 203; 3. Marco BEZZECCHI (Aprilia), 193; 4. Marc MÁRQUEZ (España), 191 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 189.