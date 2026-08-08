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MUNDIAL DE MOTOGP

Martín, líder del Mundial, logra una 'pole' estratosférica en Inglaterra

Se está volando sobre la pista de Silverstone, en Inglaterra. El calor, el buen tiempo, hace que los neumáticos sean más chicle que nunca y los pilotos se agarran al asfalto para destrozar, en cada sesión, el récord de la pista. Hoy, la 'pole position' la ha logrado un estratosférico Jorge Martín (Aprilia, 1.56160 minutos), líder del Mundial.

Jorge Martín (Aprilia) ha logrado hoy la 'pole position' en el Gran Premio de Inglaterra.

Jorge Martín (Aprilia) ha logrado hoy la 'pole position' en el Gran Premio de Inglaterra. / APRILIA RACING TEAM

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Emilio Pérez de Rozas

Emilio Pérez de Rozas

Silverstone (Inglaterra) / Enviado especial
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A las cinco de la tarde de hoy, la hora de los toros, bueno, antes, habrá un buen show en Silverstone, una de las cunas del 'motorsport'. Los pilotos de MotoGP han convertido este fin de semana, aprovechando que, por vez primera en años, en muchos años, el tiempo está acompañando al pelotón de la categoría reina (hace un calor tremendo, como en todas partes, y el verde de Silverstone se ha convertido en tierra batida, todo quemado), en el teatro de los récords.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), recién operado hace un par de semanas de las fracturas que sufrió, en Alemania, de clavícula y rodilla izquierda, paró el crono en 1.56.280, pulverizando en casi un segundo el récord de 2025 del francés Fabio Quartararo (Yamaha, 1.57.233). Pues bien, este mediodía, Jorge Martín (Aprilia, 1.56.160), líder del Mundial, todavía ha bajado aún más la marca dejándola en 1.56.160, lo nunca visto.

'Martinator', pues, liderará la parrilla de salida tanto hoy (17.00 horas, DAZN) como mañana (14.00 horas, DAZN), acompañado en primera línea por otras dos Aprilia, la de Raúl Fernández y el japonés Ai Ogura. La segunda línea será para el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), 'Bezz' y Marc Márquez (Ducati), que ya anunció que se conformaba con salir en las dos primeras filas "pues aquí las Aprilia vuelan".

Martín, que abandonó Alemania, hace tres semanas, reconociendo que si no mejoraba "el liderato me durará muy poco", ha logrado un tiempo increíble para liderar hoy y mañana las parrillas de Silverstone.

"La verdad es que me han ofrecido probar unas nuevas piezas aerodinámicas y he dicho que sí. No digo que haya conseguido este gran tiempo, este récord, por esas piezas, pues mi vueltas ha sido buenísima pero, bueno, ya sabemos que mejoran la moto", señaló Martín, muy, muy feliz de su conquista, sobre todo después de abandonar Sachsenring (Alemania), antes de las vacaciones, reconociendo que "si no mejoro, el liderato del Mundial me va a durar muy poco". No solo ha mejorado sino que ha destrozado el récord de Silverstone. Eso sí, el 'poleman', en el GP de Inglaterra, solo ha ganado cinco veces en los últimos 26 años.

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"El desgaste de los neumáticos será grande, sobre todo el domingo, pero vamos a trabajar para encontrar alguna manera, algún truco, para que duren más de lo previsto. De momento, es fantástico salir en primera fila y desde la 'pole', desde luego", añadió 'Martinator', que tiene moto y equipo para defender el liderato del campeonato en un trazado muy propicio a las motos de Noale (Italia).

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