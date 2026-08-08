El Girona y el Sabadell firman tablas en un amistoso muy disputado (2-2)

El Girona y el Sabadell empataron a dos goles en un amistoso muy disputado este viernes en la ciudad deportiva del equipo rojiblanco. Fue un partido repleto de alternativas y ocasiones para ambos equipos, rivales esta temporada en LaLiga Hypermotion después del descenso del Girona y el doble ascenso seguido del Sabadell.

El conjunto de Quique Álvarez se adelantó en el minuto 17 por mediación del joven Jastin García, pero el cuadro de Ferran Costa empató por mediación de Genar Fornés a la salida de un córner.

Noticias relacionadas

Los locales volvieron a ponerse por delante con un gol de penalti de Vladyslav Vanat en el minuto 57 y parecía que se iban a llevar el triunfo a pesar de la expulsión de David López, pero Rodrigo Escudero marcó el 2-2 definitivo en el minuto 90, en otra acción a balón parado.