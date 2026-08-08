Ferran Torres comunica al Barça que desea irse al PSG

A cuatro días de su reincorporación a los entrenamientos del Barça (el miércoles día 12), fecha en la que Ferran Torres había emplazado al club para hablar de la renovación de su contrato (vigente hasta 2027) y que demostrara que le "quieren", ha trascendido que el futbolista ha comunicado que al club que desea marcharse al París Saint-Germain y que, en lugar de negociar con él, lo haga con los emisarios franceses para su traspaso.

La señal que esperaba el Barça de Torres ha llegado a Sant Joan Despí. El club no se daba por enterado oficialmente de la intención del delantero valenciano, que desde la concentración del Mundial abonaba la incertidumbre sobre su continuidad. Una actitud que ha continuado después de marcar el gol de la final. Algunas fuentes aseguran que Torres adelantó directamente a Hansi Flick que quería marcharse, confirmando que el desenlace acabará con un traspaso si los clubs se ponen de acuerdo en unas conversaciones que se dan por comenzadas. El futbolista tiene acordadas las condiciones de un contrato por cinco temporadaso con el PSG, donde se reunirá con Luis Enrique, su exentrenador en la selección.

Gonçalo Ramos, el referente

Ferran Torres cubrirá la baja de Gonçalo Ramos, el delantero centro del PSG de los últimos tres años, y que solía ser suplente. El futbolista portugués también deseaba marcharse, hastiado de jugar menos de lo que esperaba, y ha sido traspasado al AC Milan por 60 millones más 10 en variables. La cotización del valenciano es más alta, no tanto por el valor del gol que dio el triunfo a España sino porque aportó al Barça el doble de goles que Ramos al PSG. En el Mundial, ambos estuvieron más tiempo en el banquillo que en el campo -recambios, respectivamente, de Mikel Oyarzabal y Cristiano Ronaldo- y ambos marcaron un gol agónico y decisivo: el de Ferran reportó el título mundial sobre Argentina (1-0) y el de Ramos solo sirvió para derrotar a Croacia (2-1) en los dieciseisavos.

Paralelamente a la adquisición de Ferran, el PSG anda gestionando la venta de Bradley Barcola, otro de sus delanteros, pretendido por el Liverpool. Según informaciones de medios franceses, ha rechazado una oferta de 115 millones.

Ferran Torres sustituye a Robert Lewandowski durante el partido frente al Newcastle de octavos de final de la pasada Champions en el Camp Nou. / Valentí Enrich / SPO

Un problema agravado

La posible marcha de Torres agudiza el problema que ya atormentaba el Barça después de perder -no renovó- a Robert Lewandowski al terminar la pasada campaña. La necesidad de fichar un 'nueve' se convierte en una urgencia a 23 días de que se cierre el mercado habida cuenta de que el Atlético sigue cerrado en banda para negociar por Julián Torres, que el Barça ha designado como su preferido.

La situación obliga a Deco a buscar alternativas. Flick esperará con más ansiedad ese fichaje pese a que, antes de regresar del stage de Birmingham, sostuviera que tenía varias opciones para jugar con un delantero centro. Entre Ferran y Lewandowski marcaron 40 goles en la pasada campaña (21 y 19, respectivamente) -el máximo anotador fue Lamine Yamal- y en la anterior 61 (19 y 42).

El Barça ha fichado hasta ahora a tres delanteros, y ninguno tiene el perfil de delantero centro: Anthony Gordon (70 millones más 10 en variables pagados al Newcastle), el sustituto de Marcus Rashford; Karim Adeyemi (22 más 7 al Borussia Dortmund) y Jesse Bisiwu (8,5 al Club Brujas), aunque está destinado a jugar en el Barcelona Atlètic.

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El capítulo de bajas, al margen de los mencionados Lewandowski y Rashford, lo han escrito las cesiones de Marc-André ter Stegen al Ajax y la de Ronald Araujo al Liverpool, que se han concretado esta semana.