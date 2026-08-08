El Espanyol homenajea a Dani Jarque 17 años después de su muerte

El Espanyol ha vuelto a reunirse este sábado alrededor de la figura de Dani Jarque, 17 años después de la muerte de quien fuera capitán del conjunto blanquiazul. La puerta 21 del RCDE Stadium, lugar donde se encuentra la estatua del futbolista, ha sido de nuevo el centro de un homenaje que mantiene viva la memoria del que sigue siendo uno de los grandes símbolos del club.

El acto ha contado con la participación de la familia de Jarque, representantes del Espanyol y de su Fundación, miembros de la Federació Catalana de Penyes y antiguos jugadores y embajadores de la entidad. También se han acercado centenares de aficionados para recordar al defensa, fallecido el 8 de agosto de 2009 durante la pretemporada que el equipo realizaba en Coverciano, Italia.

La ceremonia comenzó con las ofrendas florales realizadas por la familia, el club, la Fundación y la federación de peñas. Posteriormente se guardó un minuto de silencio y la afición y los presentes dedicaron un aplauso a Jarque.

Una figura de cera para mantener vivo su recuerdo

La principal novedad del homenaje de este año ha sido la presentación de una figura de cera de Dani Jarque. La iniciativa ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Museu de Cera de Barcelona, la Fundació del RCD Espanyol y Màgic Díaz, representante de Jarque y de su familia.

La escultura se ha mostrado por primera vez este sábado en el RCDE Stadium y está previsto que pase a formar parte de manera permanente de la colección del Museu de Cera de Barcelona a partir de octubre.

La presentación ha añadido un elemento especial a una jornada que el Espanyol mantiene cada año como uno de sus principales actos de memoria. La puerta 21 se ha abierto entre las 10:45 y las 14:00 para permitir que los seguidores pudieran acercarse a la estatua del jugador, mientras que el Espai Memorial del estadio ha permanecido también abierto durante la mañana.

El 21, un símbolo

Jarque falleció con 26 años, cuando acababa de asumir la capitanía del Espanyol. Formado en las categorías inferiores del club, llegó al primer equipo en 2002 y terminó convirtiéndose en uno de los referentes de la entidad. Su trayectoria quedó ligada para siempre al dorsal 21, que el club y su afición han transformado en un elemento de identidad.

Ese número sigue presente en el día a día del Espanyol. En cada partido disputado en el RCDE Stadium, cuando el encuentro alcanza el minuto 21, la grada recuerda al futbolista con un aplauso que se ha convertido en una de las tradiciones más reconocibles de la afición perica.

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El propio primer equipo se adelantó un día al homenaje de este sábado. Antes de viajar a Inglaterra para disputar el último amistoso de la pretemporada frente al Coventry City, jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff realizaron una ofrenda floral ante la estatua de Jarque y guardaron un minuto de silencio.