Coventry - Espanyol (3-1)
El Espanyol cierra la pretemporada con su primera derrota del verano
El equipo perico se adelantó con un tanto de Roberto, pero se vino abajo en el tramo final del encuentro en Inglaterra.
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El Coventry, un club recién ascendido a la Premier League, derrotó este sábado al Espanyol, que jugó su último amistoso del verano, tras remontar el gol de Roberto Fernández en el minuto 37 con dianas de Sakamoto (min.70), Eccles (min.75) y Simms (min.84).
Los blanquiazules sufrieron la primera derrota del verano en un choque arrancó en el Coventry Building con un intercambio de golpes. A los diez minutos, avisó Dolan con un disparo que frenó el portero Rushworth. Cinco minutos después, el Coventry respondió a los blanquiazules con una ocasión de Van Ewijk que frustró Dmitrovic bajo palos.
Sorprendente remate
El Espanyol buscaba la meta contraria con insistencia y disfrutó de más oportunidades de gol que el anfitrión. En el minuto 37, los catalanes recogieron el premio. Roberto, tras una asistencia de Edu Expósito y con un sorprendente remate lanzando la pierna hacia atrás, marcó el 0-1.
En la reanudación, Cabrera estuvo cerca de firmar el segundo a los cinco minutos, pero Bobby Thomas cortó la trayectoria del balón. Roberto lo probó de nuevo en el 60, sin éxito. El Coventry no estaba desconectado del partido y lo demostró en el 70, con el 1-1 de Tatsuhiro Sakamoto.
Problemas en la zaga
El futbolista japonés se desmarcó con velocidad y sorprendió a la defensa catalana. El Espanyol bajó sus revoluciones, relajó su pólvora y el anfitrión ganó terreno progresivamente. El 2-1 llegó en el 75 gracias a un remate de cabeza de Josh Eccles tras un centro desde la banda izquierda.
Faltaba la sentencia. Ellis Simms marcó el 3-1 definitivo en el 84, evidenciando problemas en tareas de contención de los blanquiazules.
"Debemos seguir la línea de los primeros 70 minutos de partidos y corregir los errores que hemos tenido al final. Veo al equipo preparado para la Liga", dijo Roberto. Los pericos debutarán en el campeonato el domingo 16 de agosto ante el Levante en Cornellà.
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