Entrenamos con Anna Salvat, portera del Vila-sana: "En todos los deportes intentamos seguir la estela que ha creado Alexia Putellas"

Patinar en la pista del campeón del mundo no es poca cosa. En Vila-sana el hockey es religión. Llego a la pequeña población de 700 habitantes y la primera señal que veo es la del pabellón. Amarillo y negro por todos lados. Dentro, espera Anna Salvat (Rubí, 2006), portera del equipo para un entrenamiento que en ciertos momentos es de riesgo. Los patines listos y el stick preparado para una jornada sobre cuatro ruedas.

¿Cómo recuerdas tú la primera vez que te pusiste unos patines?

Uf, no me acuerdo. ¡Hace muchísimo! Pero creo que el hockey siempre ha sido mi forma de despejarme, de ir al pabellón y solo pensar en eso, pensar en los problemas de fuera y dejarlos fuera. Ha sido mi deporte para evadirme de los problemas.

¿Por qué el hockey?

Me gustan muchas cosas que no son normales, por decirlo de alguna manera. El hockey era uno de ellas. También hacía natación y hacía orientación, pero no podía compaginar los tres y tuve que elegir. Y no salió tan mal. Vila-sana es una rara avis. Todo el pueblo apoyando el hockey patines femenino, llenando el pabellón cada fin de semana y con un compromiso social que no se ve en ningún otro sitio. Es pisar el pueblo y verlo.

¿Habías vivido algo así antes?

Para nada. Vila-sana es un pueblo muy pequeño, pero toda la gente está con el hockey. Vas por la calle, te paran y te preguntan: ¿Cómo ha ido el entreno? ¿Qué tal el partido? Y al final también puedes ganar lo que sea que cuando regresas al pueblo te hace volver a tocar con los pies en el suelo. Decir: 'hostia, estoy viviendo en un pueblo de 700 habitantes'. Acabo de ganar un campeonato del mundo, pero prefiero tener a todo el pueblo aquí conmigo que cualquier otra cosa.

Anna Salvat, portera de hockey patines campeona del mundo, y la periodista Laia Bonals. / Jordi Otix / EPC

*En el vestuario me esperan unos patines y el stick. Vinilado con las caras y los números de las jugadores, se siente como un lugar sagrado. Primero nos ponemos los patines, aprendiendo la técnica adecuada para hacerlo. Y es el momento de rodar por la pista.

Sois excepcionales en el sentido literal de la palabra. Y además campeonas del mundo.

Son cosas que asumes porque es una realidad y es lo que llevo soñando desde pequeña. Siempre había dicho que quería ser campeona del mundo. Lo consigues y hasta que no pasan unas semanas o un mes no lo crees. Hasta hay veces que ahora te lo dices y piensas 'ostras, realmente lo soy'. He conseguido mi sueño. Es parte del esfuerzo que hemos hecho, las horas entrenando, los sacrificios que haces. Sí que es verdad que llevábamos dos años antes llegando a finales, perdiendo finales; llegando hasta semifinales, perdiendo por penaltis... Creo que el año pasado llegó el momento de decir 'este es el año'. Y por fin cayó.

¿Puedes vivir del hockey?

Ahora mismo creo que no se puede. Yo por ejemplo, soy más pequeña y estoy estudiando, pero muchas de mis compañeras, por la mañana trabajan y por la tarde vienen a entrenar. Esperamos que en algún momento, las generaciones que vienen puedan vivir de esto. Es un deporte minoritario, pero creo que hay mucha gente que está empezando a jugar, que le gusta mucho.

O sea, siendo campeona del mundo, no te puedes dedicar solo a esto.

Exactamente, campeona del mundo, y aquí estoy. Y yo soy campeona del mundo con el Vila-sana, pero por ejemplo, yo vivo con Aina Florenza, que ahora mismo es la mejor jugadora del mundo de hockey, y ha ganado dos mundiales con la selección, y no vive de ello.

Guau, me parece... No sé si pasa igual en el hockey masculino.

Creo que en el hockey masculino sí que hay gente que vive de ello, sobre todo en la Liga de Portugal, donde hay muchos patrocinadores, y sí que se da mucho más dinero. Aquí, por ejemplo, ya viniendo a la liga de España, el Barça es uno de los equipos en el que también los que juegan allí viven de ello.

Anna Salvat, portera de hockey del Vila-sana. / Jordi Otix / EPC

*Después de un par de vueltas para cogerle el tranquillo a los patines, es imperativo aprender a frenar. Los consejos de Anna ayudan a que (casi) no me caiga sobre el suelo de baldosas. Un rato más tarde, ya con más calma y confianza, consigo cogerle el gusto.

Cuéntame un poco, porque no solo tienes la devoción por el hockey, sino que además eres portera.

Es lo típico de que cuando eres pequeña vas rotando, porque nadie se quiere poner en la portería. Al final lo que quieres es marcar goles, porque el deporte consiste en marcar y tú quieres marcar. Hubo un día que me gustó mucho y dije, 'guau, se ve muy diferente de cómo lo ve la gente', de lo que es normalidad dentro del hockey, y dije, 'pues es guay, a ver si me gusta', y a partir de ese día no me separé de la portería.

¿Es verdad que tienes un punto de locura o es un tópico?

Sí [ríe]. Locura tiene que haber, porque ponerse ante esa bola tiene requiere mucha valentía, pero a la vez también creo que es una forma de ver el hockey diferente, de verlo diferente a todo el mundo, y bueno, la locura está como añadida.

Barcelona 16/02/2026 Deportes. Ritmo de campeona. Anna Salvat,reconocida portera de hockey patines, campeona del mundo, que juega en el Club Patí Vila-sana. AUTOR: JORDI OTIX y PATRICIO ORTIZ / Jordi Otix / EPC

*Con el stick en las manos, toca aprender a controlar la bola. Después a chutar. Y, cuando todo parece que ya está controlado. Anna se pone las protecciones y se coloca en la portería. Agazapada y con el casco, impone, y sobra decir que ni una sola bola entra dentro del arco.

La manera en que está todo predispuesto para vosotras es única.

Es una de las razones por las que vine aquí, porque el proyecto que tenían era por y para las chicas. Hay muchos clubs que sí que tienen un femenino y están en la OK Liga y lo que quieras, pero siempre hay un masculino. Y cuando hay un masculino siempre eclipsa, o puede eclipsar más. Aquí me dijeron que no, aquí es femenino, nos centramos en el femenino y adelante. Es algo que se tiene que potenciar, porque creo que hemos conseguido lo que queríamos. Es una locura lo que te cuidan. Si te pasa algo llamas a alguien y en cinco minutos tienes ayuda. Esto es lo que más valoro de aquí: estás siempre acompañada, estés donde estés y jugando. Es algo que es muy difícil de conseguir y ya se está profesionalizando más el hockey femenino en general. A raíz de que el Vila-Sana empezara a apoyar a las chicas, hay muchos más clubs que se han dado cuenta de que realmente si apoyas puedes llegar a ser mucho más.

"En la uni me dicen: 'ah, ¿pero que tú eres campeona del mundo?'"

En el deporte femenino, siempre se relaciona con el término "apostar".

Esa palabra tiene que estar siempre. Porque sí que hay mucha gente que te ve, sí, eres campeona del mundo, pero no de fútbol, o no has salido en el periódico, o no te he visto en la tele. En la uni me pasa. Me dicen: 'ah, pero ¿qué, tú eres campeona del mundo?'

Claro, también hay el punto de eso, del foco, el aparecer solo cuando habéis conseguido ser campeonas del mundo, el título, el trofeo, pero falta un poco esa regularidad de reconocimiento por parte de todos.

Es verdad que cada vez hay más, y tenemos la suerte de que el hockey femenino está evolucionando mucho. Al final, creo que es luchar por esto; es lo que estamos intentando hacer, que la generación que viene después pueda disfrutar de lo que tenemos nosotras y de mucho más.

El hockey femenino está creciendo; el deporte femenino está creciendo. ¿Cuáles son las perspectivas que ves tú a nivel de futuro?

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Lo que está ayudando mucho es que todo el deporte femenino en general, ya no solo el hockey, está subiendo. Chicas como Alexia Putellas están abriendo un camino muy heavy para todas las que vienen. Ya sea del fútbol, ya sea del voley, ya sea de la natación o ya sea del hockey. Creo que ya en cada deporte lo que estamos intentando es seguir la estela que ha dejado Alexia, ese camino, para intentar impulsar lo que puede ayudar a crecer todo lo que sea femenino y nuestro hockey también, que lo queremos mucho.