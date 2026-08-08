El Dépor condena los actos violentos registrados por supuestos aficionados en Génova

El Deportivo ha expresado este sábado una "firme" y "absoluta" condena ante cualquier acto de "violencia, intimidación o alteración del orden público", después de los incidentes protagonizados por aficionados deportivistas y del Genova en la plaza delle Erbe de la ciudad italiana.

El Dépor ha reaccionado así a las informaciones difundidas en las últimas horas sobre los incidentes ocurridos en Génova, en los que "se habrían visto involucrados un grupo de individuos desplazados a la ciudad con motivo del encuentro disputado por el RC Deportivo".

Este tipo de comportamientos, apunta la entidad blanquiazul en un comunicado, no representan los valores del Deportivo ni al deportivismo, y resultan "contrarios a los principios de respeto, convivencia y responsabilidad que esta institución defiende dentro y fuera de los estadios".

Investigación abierta

El Dépor "se encuentra recabando información sobre lo sucedido y permanecerá en contacto con las autoridades y organismos competentes para colaborar en todo aquello que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos", puntualiza.

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Añade que "en caso de confirmarse la participación de personas vinculadas al entorno del RC Deportivo, el club valorará, en el marco de la legalidad y de sus competencias, la adopción de las medidas que correspondan".