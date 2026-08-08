Fútbol
El Dépor condena los actos violentos registrados por supuestos aficionados en Génova
El club ha reaccionado así a las informaciones difundidas en las últimas horas sobre los incidentes ocurridos en la ciudad italiana, en los que "se habrían visto involucrados un grupo de individuos desplazados a la ciudad con motivo del encuentro disputado por el RC Deportivo".
El Deportivo ha expresado este sábado una "firme" y "absoluta" condena ante cualquier acto de "violencia, intimidación o alteración del orden público", después de los incidentes protagonizados por aficionados deportivistas y del Genova en la plaza delle Erbe de la ciudad italiana.
El Dépor ha reaccionado así a las informaciones difundidas en las últimas horas sobre los incidentes ocurridos en Génova, en los que "se habrían visto involucrados un grupo de individuos desplazados a la ciudad con motivo del encuentro disputado por el RC Deportivo".
Este tipo de comportamientos, apunta la entidad blanquiazul en un comunicado, no representan los valores del Deportivo ni al deportivismo, y resultan "contrarios a los principios de respeto, convivencia y responsabilidad que esta institución defiende dentro y fuera de los estadios".
Investigación abierta
El Dépor "se encuentra recabando información sobre lo sucedido y permanecerá en contacto con las autoridades y organismos competentes para colaborar en todo aquello que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos", puntualiza.
Añade que "en caso de confirmarse la participación de personas vinculadas al entorno del RC Deportivo, el club valorará, en el marco de la legalidad y de sus competencias, la adopción de las medidas que correspondan".
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