Carlos Gimeno se queda a las puertas del podio en la competición de 20 metros de saltos de altura del Europeo

El español Carlos Gimeno terminó este sábado en cuarta posición la competición masculina de high diving de los Campeonatos de Europa de París 2026. El saltador grancanario llegó a la última ronda en el liderato, pero un salto final de 110,25 puntos le hizo perder sus opciones de medalla y acabar con 378,85 puntos, a 3,65 del bronce.

Gimeno, único representante español en esta modalidad, afrontaba la cita continental después de haber conquistado en 2025 la medalla de plata en los Mundiales de Singapur, el primer podio mundial de España en la historia del high diving.

La competición de París presenta además una particularidad respecto al formato habitual de la prueba masculina: los saltos se realizan desde una plataforma de 20 metros, en lugar de los 27 metros habituales. European Aquatics situó la competición sobre el Sena, en el entorno del puente de Bir-Hakeim y con la Torre Eiffel como escenario de fondo.

El canario había terminado la primera jornada del viernes en segunda posición, con 183,60 puntos, a solo 1,50 del italiano Andrea Barnabà. Gimeno había protagonizado el mejor salto de la segunda ronda, con 122,50 puntos, después de elevar hasta 5,0 la dificultad de su ejecución.

Lideraba la clasificación

Este sábado volvió a dar un paso adelante. En la tercera ronda ejecutó un doble mortal y medio atrás con salida en equilibrio y posición encogida, un salto de 3,4 de dificultad, la máxima permitida en esa ronda. Los jueces le otorgaron 85 puntos y el español pasó a liderar la clasificación con 268,60, apenas dos décimas por delante de Barnabà.

Todo quedaba pendiente de un último salto. Gimeno optó por un cuádruple mortal atrás, mientras que sus principales rivales plantearon ejecuciones de mayor dificultad. Su salto recibió 110,25 puntos, insuficientes para conservar el liderato, y el español terminó cuarto con 378,85.

El rumano Catalin-Petru Preda protagonizó la remontada decisiva. Su último salto, de 5,2 de dificultad, fue valorado en 145,60 puntos y le permitió conquistar el oro con 411,60. Barnabà se hizo con la plata, con 386,00 puntos, mientras que el francés Gary Hunt completó el podio con 382,50. Gimeno se quedó así a 3,65 puntos del bronce.

La cuarta plaza supone un nuevo desenlace ajustado para Gimeno después de la experiencia vivida en los Mundiales de Singapur de 2025. En aquella ocasión también llegó al último salto en disposición de luchar por el oro, pero terminó segundo y se convirtió en el primer español en subir al podio mundialista de high diving.

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La actuación del grancanario deja a España con nueve medallas en los Campeonatos de Europa de París hasta el momento: las ocho conseguidas por la selección de natación artística —un oro, cinco platas y dos bronces— y el bronce logrado por Jorge Rodríguez y Ana Carvajal en los saltos sincronizados mixtos desde plataforma de 10 metros.