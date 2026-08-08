El Barça gana al Forest y pierde frente al Udinese en un triangular poco revelador

Una simple prueba, otra más, dispensada en dos dosis ante rivales distintos, para coger ritmo de partido. El Barça añadió otro capítulo de pretemporada mientras espera que vayan incorporándose los participantes en el Mundial. Aún le faltan diez jugadores, incluyendo a Ferran Torres, que tal vez ni se acerque a Sant Joan Despí, y a João Cancelo, que todavía no está fichado.

Al poco revelador empate ante el Birmingham (2-2) de la pasada semana se añadió el triunfo sobre el Nottingham Forest (1-0) y la derrota frente al Udinese (0-1), en el singular triangular disputado en la ciudad italiana en dos partidos de 45 minutos. El anfitrión conservó el trofeo en juego.

Andreas Christensen se lamenta tras conectar un cabezazo en un córner ante el Udinese que no encontró portería. / Dani Barbeito / SPO

Debuta Jesse Bisiwu

El Barça se impuso en el primer encuentro gracias a un penalti transformado por Raphinha y provocado por Fermín en la última jugada. Como el Udinese había vencido al Forest (1-0), los locales y los azulgranas disputaban la simbólica final. Y otro solitario gol decidió el torneo. En un contraataque –algo que no ha cambiado– que pilló a la zaga adelantada y descolocada. Gueye y Bayo tuvieron facilidades para conectar un centro con una suave elevación sobre Szczesny en el gol. El meta fue el único que disputó los 90 minutos. En el inicio le acompañaron Espart, Christensen, Gerard Martín, Pesquer; Fermín, Bernal, Fariñas; Adeyemi, Abdelkarim y Raphinha.

Flick repitió prácticamente la alineación para el segundo encuentro en el que se iba a ventilar el título. Apenas retiró del equipo a Fermín y Raphinha. Los más cortos de forma, y que sumaban sus primeros minutos después de sus respectivas lesiones. Ocuparon sus posiciones Ebrima Tunkara (16 años) y Shane Kluivert (18). Al cuarto de hora hubo cinco entradas más: Héctor Fort, Álvaro Cortés, Alejandro Balde, Orian Goren y Jesse Bisiwu, que debutaba.

Ebrima Tunkara dispara a la portería del Udinese en el segundo partido. / Dani Barbeito / SPO

Basilea en lugar de Tánger

Sin los gestores del gol ante el Forest, se vio un Barça más asentado en el campo, sin parecer tan vulnerable como en la simbólica primera mitad ante el Forest. Por el contrario, tampoco se acercó al área italiana excepto en un cabezazo de Christensen en un córner. Guille, Toni y Tommy Marqués aparecieron en los últimos 20 minutos para sustituir a Benal, Christensen y Adeyemi.

Después de la cancelación del amistoso de Tánger por la inestable relación entre España y Marruecos, el Barça pactó un ensayo ante el FC Basilea para rodar más al equipo. El partido se jugará en el estadio St. Jakob-Park, de la ciudad suiza, el domingo 16 de agosto a las 16.30 h.

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Hansi Flick entra al terreno de juego antes del primer partido del torneo Friuli Venezia Giulia Cup Ante el Nottingham Forest. / Dani Barbeito / SPO

Después de la cancelación del amistoso de Tánger por la inestable relación entre España y Marruecos, el Barça buscaba otro ensayo para rodar al equipo y ha pactado uno frente al FC Basilea. El partido se jugará en el estadio St. Jakob-Park, de la ciudad suiza, el domingo 16 de agosto a las 16.30 h.