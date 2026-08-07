Rosalía, la nueva musa de la natación artística: "La llevamos en la sangre"

De todas las transformaciones que ha protagonizado España en su nueva era al frente de la natación artística, probablemente la menos llamativa sea la musical. Sin embargo, el repertorio musical de Rosalía, la musa de las nadadoras nacionales, se ha convertido también en inspiración para los equipos de otros países. Solo estos días en París, durante el Campeonato de Europa de natación artística, tres grupos distintos han elaborado ejercicios con música de la intérprete catalana, y presumiblemente algunos más lo harán en un futuro. La capacidad emotiva y la potencia de las canciones de la artista de Sant Esteve Sesrovires ha cautivado dentro y fuera de la piscina.

Sus canciones han encontrado un hueco en un deporte donde la música es una parte esencial de la narrativa. En el Campeonato de Europa de París lo que comenzó como una apuesta artística de la selección española se ha extendido ya a otras figuras internacionales.

Con LUX cambió todo

La principal embajadora de su música en la piscina es Iris Tió. La española conquistó el oro europeo en solo técnico con una delicada interpretación de Mio Cristo Piange Diamanti, mientras que el equipo nacional ha convertido Berghain en la banda sonora de su revolucionaria rutina acrobática. Sin embargo, la conexión entre la nadadora catalana y Rosalía viene de lejos. El primer capítulo se escribió a comienzos de 2025, cuando Tió estrenó en la Copa del Mundo de París una coreografía construida sobre Me quedo contigo, la versión que Rosalía interpretó en la gala de los Premios Goya de 2019 del clásico de Los Chunguitos. Aquella rutina le dio el oro en la prueba parisina y, meses después, también el bronce en el Mundial de Singapur, convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de la temporada.

La irrupción de Rosalía en la selección española, sin embargo, no estaba prevista. Andrea Fuentes había diseñado inicialmente la temporada con otra idea, pero todo cambió cuando escuchó LUX. "No tenía planteado cambiar la rutina hasta que salió el disco y les dije: 'Lo siento, chicas, es culpa de Rosalía'", explicó la seleccionadora a este diario poco antes de la Copa del Mundo de Pontevedra donde se estrenó la rutina. A partir de ese momento nació una nueva coreografía con Berghain que terminó transformándose en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la natación artística española.

"Explosividad, delicadeza, sensibilidad"

La elección tampoco respondía únicamente a una cuestión musical. Fuentes buscaba una pieza capaz de sostener una rutina extrema, construida casi exclusivamente sobre acrobacias, con grandes contrastes entre fuerza y delicadeza. La entrenadora quiso respetar la canción íntegra, incluido su explosivo tramo final, una parte que, según ella misma explicó, otras disciplinas como la gimnasia rítmica o el patinaje habían evitado utilizar por su enorme complejidad. "La rutina acrobática es todo potencia y esta canción es muy explosiva, pero también tiene delicadeza y sensibilidad", resumía.

La influencia de Rosalía ya ha traspasado, además, las fronteras españolas. En este mismo Campeonato de Europa, la italiana Enrica Piccoli también eligió Berghain para su solo libre (aunque en una versión más melódica sin los trozos de techno), mientras que la neerlandesa Marloes Steenbeek compitió en el Europeo con otra canción de la cantante catalana. Que varias de las principales solistas del continente hayan recurrido a su música en una misma competición demuestra que el universo sonoro de la artista catalana empieza a ocupar un lugar propio dentro de la natación artística internacional.

La identidad del equipo

Quizá por eso Andrea Fuentes nunca ha ocultado que siente esa música como parte de la identidad del equipo. "Si no lo hace España, ¿quién lo hará? Rosalía la tenemos que hacer nosotros, la llevamos en la sangre", afirmaba antes del estreno de Berghain.

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La propia cantante ya ha visto la rutina acrobática y, según reveló la seleccionadora, "le ha encantado". Una conexión que simboliza el momento que vive la natación artística española: un equipo que busca revolucionar su deporte utilizando el arte, la creatividad y la innovación como su mejor carta de presentación.