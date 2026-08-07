Tenis
Rafael Jódar remonta en Montreal y avanza a tercera ronda tras un debut complicado
Rafael Jódar supo sufrir en el cambio de aires y demostró su mentalidad ganadora en el primer año de profesional
EP
El tenista español Rafael Jódar tuvo que sudar para remontar (4-6, 6-1, 6-3) al francés Corentin Moutet y superar su debut en el torneo de Montreal (Canadá), sexto ATP Masters 1000 de la temporada, que le cita en tercera ronda con el italiano Lorenzo Musetti.
Jódar supo sufrir en el cambio de aires, dos días después de perder este lunes la final del torneo de Washington, ante un rival incómodo y sin encontrar su mejor versión. El madrileño sí demostró una vez más su mentalidad ganadora, a pesar de estar en su primer año de profesional, y su actitud de luchar mientras siga en pie.
La gran revelación del 2026 se vio obligada a levantar un 4-6 para seguir adelante en la cita canadiense, por culpa de un único 'break' en el quinto juego. En el inicio del segundo set, Jódar empezó con errores, perdió el saque pero fue capaz de recuperarlo de inmediato. Además, volvió a romper, encontrando mejor tenis.
Un revés paralelo ganador, una subida a la red para hacer la dejada, el madrileño empezó a exigir mucho más a un Moutet conocido por su temperamento. El francés tuvo que arriesgar más con sus golpes y los errores fueron esta vez para su casillero, logrando el español un serio 6-1 con el que forzó el tercer parcial.
El envenenado debut en Canadá obligaba a no pestañear y Jódar no lo tuvo fácil ni con un 'break' temprano en el set definitivo. El madrileño se encontró con un Moutet en busca de su momento, que subió la intensidad para responder a la rotura. En medio de una crisis con su saque, el de Leganés entregó su renta, pero a la hora de la verdad, se llevó los últimos cuatro juegos del partido.
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