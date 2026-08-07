Mac McClung, el rey de los mates en el All Star de la NBA, ficha por el Bàsquet Girona

La bomba del verano cae en Fontajau, y no lo es porque sea el jugador más talentoso que aterriza en la ACB, pero sí el más sorprendente e inesperado. Mac McClung (EE. UU, 1999) jugará en el FIATC Girona esta próxima temporada y sus aficionados ya pueden prepararse para ver los mejores mates de este deporte.

Y es que McClung es tricampeón del concurso de mates del All Star de la NBA (2023, 2024 y 2025), el único en hacerlo de forma consecutiva. Un hito curioso si se tiene en cuenta que el jugador norteamericano nunca consiguió asentarse en la mejor liga del mundo, pero es tan bueno reventando el aro, que la NBA quiso contar con él, sí o sí. En la edición de este año, también fue invitado pero McClung optó por no participar.

Leyenda absoluta de la G League

El estadounidense, que puede jugar tanto de base como de escolta, no fue escogido en el Draft de la NBA de 2021 después de tres temporadas en la liga universitaria en Georgetown y Texas. Dado este obstáculo, McClung tuvo que alternar la NBA con la G League, liga para que los jugadores sin minutos en la máxima élite puedan seguir desarrollándose.

A lo largo de estas cinco temporadas de trayectoria, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia de la G League. Campeón en 2023 con Delaware Blue Coats -vinculado a Philadelphia 76ers-, MVP de la temporada en dos ocasiones, Rookie del Año en 2022 y máximo anotador de la historia de la competición. Su récord de anotación, 59 puntos en un solo partido.

No encajó en la NBA

En su última temporada, con los Windy City Bulls, promedió de 29,5 puntos, 3,5 rebotes y 7,6 asistencias en 40 partidos disputados. Sin embargo, la NBA no fue nunca su sitio. McClung pasó por Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, Orlando Magic e Indiana Pacers. En sus cinco años de carrera profesional, solo jugó 17 partidos en la mejor liga del mundo con un promedio de 5,9 puntos en 12,4 minutos.

El dato positivo es que hay un crecimiento, de los 17 partidos disputados, la mayoría fueron en esta última temporada, once. Una campaña que paralelamente supuso la consagración del jugador como leyenda total de la G League. Defensivamente, su tamaño le juega en contra en la NBA, mide 1,88 metros y los equipos rivales se centran en él cuando tienen que atacar.

Los jugadores de su físico que triunfan en la liga son solo una treintena, baloncestistas que ofrecen tanto ofensivamente que sus limitaciones defensivas no son suficientes para mantenerlos fuera de la pista. En esta exclusiva lista están Stephen Curry, Kyrie Irving, Damian Lillard y Jalen Brunson, entre otros. McClung parece ser que no llega a este nivel.

Optimismo en Girona

Eso sí, las exigencias en la NBA y en la ACB son totalmente distintas, por lo que el nuevo fichaje del Girona puede ser toda una estrella si cae de pie en Fontajau y consigue explotar su capacidad anotadora.

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Fernando San Emeterio, exjugador y actual director deportivo del club, se mostró expectante por su fichaje: "El reto es trasladar todo ese potencial al baloncesto europeo, ya que nunca antes ha jugado en este nivel ... Creemos que encaja perfectamente con nuestro estilo de juego y nuestra identidad", detalló.