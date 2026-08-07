Infantino visita escuelas de fútbol de Cali y elogia el talento de los jóvenes colombianos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió este viernes con niños y jóvenes de escuelas y clubs de formación deportiva de Cali, en una visita previa a la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que se celebrará esta tarde en la ciudad.

"El fútbol es alegría, es emoción y estoy muy orgulloso de estar aquí otra vez, donde nace el fútbol, en la base, desde los niños, donde ellos ven el fútbol con total nobleza y una gran responsabilidad", manifestó el presidente de la FIFA.

Sectores vulnerables

La visita se centró en los programas de formación deportiva de niños y jóvenes, especialmente de sectores vulnerables de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), y permitió al presidente de la FIFA conocer de primera mano el trabajo de clubes y escuelas locales.

El directivo aseguró que el fútbol debe fortalecerse desde las categorías de formación y destacó el entusiasmo de los menores con los que compartió durante la visita.

Infantino estuvo acompañado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar Giraldo.

"¡Ojalá nos lleve a Europa!"

Entre los participantes estuvieron directivos, entrenadores y jugadores del Club Deportivo Atlas CP, institución dedicada a la formación de niños y niñas desde los 4 años. También participaron menores vinculados a procesos deportivos desarrollados en sectores de Ladera y el oriente de Cali.

Mientras realizaban una demostración deportiva, uno de los menores le gritó a Infantino: "Estamos felices de verlo, ¡ojalá nos lleve a Europa!", algo que causó gracia y admiración entre los asistentes.

El alcalde Alejandro Eder afirmó que la visita representa un reconocimiento a los procesos de formación que se desarrollan en la capital del Valle del Cauca: "Es un honor tenerlo a usted aquí en la ciudad y que presencie dónde nace el fútbol caleño".

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"Hoy estos niños están aquí como muestra de resiliencia, por querer sacar adelante su fútbol, sus familias y a Colombia. Admiramos mucho la responsabilidad que usted carga porque el mundo no sería lo mismo sin el fútbol, y desde Cali estamos sacando a los mejores deportistas de todo el planeta", agregó el mandatario local.