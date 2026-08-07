Infantino respira con el apoyo de Argentina, México y la CAF

Gianni Infantino cerró este viernes su semana más dura como presidente de la FIFA tras superar una oleada de críticas, con la UEFA al frente, por su proyecto de privatizar el Mundial de fútbol, si bien después de justo hoy siete días de abandonar su plan, y recibir el respaldo en las últimas horas de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y de países influyentes como Argentina o México, referentes de Conmebol y Concacaf, atisba una tregua y vuelve a respirar.

El comité de crisis convocado en Rabat el pasado miércoles y las disculpas de Infantino “por los errores cometidos” han convencido a parte de la geopolítica del fútbol. Las 211 asociaciones de la FIFA recibieron una carta de Infantino y de su secretario general Mattias Grafstrom apelando a la indulgencia y el compromiso de evitar un escenario similar en el futuro.

Congreso en marzo de 2027

Infantino se presenta a la reelección de presidente de FIFA. Será en el transcurso del Congreso ordinario de FIFA en Rabat el próximo 18 de marzo de 2027. Este Congreso lo convoca el Consejo, el principal órgano en la toma de decisiones. Está compuesto por 37 miembros: un presidente, ocho vicepresidentes y otros 28 miembros elegidos por las federaciones, todos ellos con un mandato de cuatro años.

Este Consejo tendría la potestad de convocar un Congreso extraordinario cuando lo considere oportuno y tratar un conflicto grave. Según la normativa, se podría celebrar uno si una quinta parte de las federaciones lo solicita mediante un escrito en el que se establezcan los temas a tratar, que se celebraría en un plazo de tres meses.

Censura sin filtros

No parece el caso, aunque en un primer momento la primera avalancha que sufrió el presidente de la FIFA puso este escenario encima de la mesa. Pasado este primer vendaval, la UEFA refrendó en las últimas horas su oposición drástica a Infantino. “La UEFA ha perdido la confianza en la presidencia”-, reiteraron ayer desde la sede de UEFA en Ginebra. Mientras exfutbolistas como Luis Figo, asesor de Aleksander Ceferin en UEFA, han pedido la dimisión del dirigente suizo o ejecutivos como Javier Tebas, presidente de LaLiga en España, censuraron sin filtros al presidente de FIFA y al de la AFA, el argentino, Chiqui Tapia.

“El apoyo de la AFA - a Infantino- tampoco sorprende. La forma personalista de ejercer el poder, la falta de contrapesos y la confusión entre institución y dirigente que caracterizan las gestión de Gianni Infantino guardan demasiadas semejanzas con el modelo de Claudio ‘Chiqui’ Tapia”, afirma Tebas. “Pedir perdón no sustituye a rendir cuentas”, apostilla.

El cable de Sudamérica

En este contexto, Asia se unió hace siete días a la censura a Infantino por su intención inicial de crear FIFA Forward Enterprise, pero Conmebol, el fútbol sudamericano, bajo la presidencia de Alejandro Domínguez envió un mensaje más neutro, con una frase que llama la atención al final de su comunicado. Y que sirve de estímulo a Gianni Infantino.

Una frase relacionada con el futuro de las elecciones a la presidencia de FIFA. “En consecuencia, la Conmebol no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales”. En síntesis, que no respaldará, al menos hasta las elecciones, a otro candidato. Y por derivada, que da el visto bueno a Infantino, de momento.

Voto secreto

En la elección a presidente de la FIFA del mes de marzo cada una de las 211 federaciones dispone de un voto. No importa el tamaño de país o su fortaleza deportiva. No se permite el voto por poderes, ni por carta, en caso de que el Congreso se celebre en persona. Las elecciones se celebrarán mediante voto secreto.

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La UEFA tiene 55 votos; la Confederación Asiática, 46; la Concacaf, 35; la Confederación africana, 54; Conmebol aporta 10 votos y Oceanía, 11.