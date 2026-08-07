Ferran Torres, aclamado en Foios: "Es un honor volver a mi pueblo cada vez que puedo"

Casi tres semanas después de hacer tocar el cielo a España, Ferran Torres ha recibido en Foios el homenaje de su gente de su pueblo. "Es un honor volver cuando puedo", ha dicho el delantero que marcó el tanto que dio el segundo mundial a la selección española. El jugador ha estado arropado por su famila.

Desde horas antes de que comenzara el acto, fijado a las 18:30 horas, decenas de personas hacian cola para entrar al recinto. Entre los miles de aficionados (unos 7.000) se mezclanban camisetas de la Selección Española y del Barça, familias enteras y numerosos niños que miran hacia el escenario mientras aguardan la aparición de su ídolo. Los teléfonos móviles tratanb de inmortalizar el instante con Ferran cerca, o en la distancia sobre el escenario, donde no pararon los gritos de "Ferran Torres, Ferran Torres".

Ferran ha resaltado que "es un orgullo ver toda la gente que ha venido a verme" y ha querido poner en relieve que es de Foios: "Quiero muchísimo a mi pueblo. Allá donde voy siempre digo que soy de Foios. Si 'foiero' siempre. La verdad es que me hace sentir muy orgulloso". El delantero ha afirmado que "Foios es el pueblo perfecto" porque siempre que ha llevado a gente allí han estado "encantados". "Para mí es un honor volver aquí siempre que puedo; con la agenda que tengo es difícil, pero siempre es un honor tener a la gente de aquí", ha añadido.

Además ha tenido palabras para su familia (su hermana ha subido al escenario), de la que ha revelado que les transmitió calma la mañana del partido ante Argentina y el "feeling de que iba a ser el protagonista de la final", y a sus amigos, también presentes en el acto, conducido por Manolo Mas. La corporación ha entregado una foto de Ferran con la copa del mundo, además de un pequeño rey mago de playmobil con un balón, y por la pantalla se ha proyectado el gol ante Argentina, narrado por Miguel Ángel Román.

De Córdoba a Foios

Entre los miles de asistentes, estaba Valeria, que tenía claro que quería estar en Foios para recibir a Ferran Torres. Tanto, que ha salido desde Córdoba a las tres de la madrugada acompañada por su madre y su tía para llegar con tiempo al homenaje al futbolista valenciano. El esfuerzo ha tenido recompensa. Las tres han sido las primeras en colocarse en la cola para acceder al recinto, donde todo está ya preparado para recibir al protagonista de una jornada marcada por la expectación.

Valeria vivió la final desde Tenerife y, tres semanas después del gol del minuto 106 que desató la celebración, ha querido desplazarse hasta Foios para ver de cerca a uno de sus futbolistas favoritos. La joven forma parte de la peña barcelonista de Pedri y reconoce que su admiración está repartida entre el jugador canario y Ferran Torres. Precisamente durante la final tomó la decisión que la ha llevado este jueves hasta Foios. "Tenía claro que, si Ferran marcaba, iba a venir a Foios", explica Valeria, que siguió el partido en directo y no dudó en organizar el viaje cuando llegó el gol.

Valeria y su madre, llegadas desde Córdoba / JV

El momento más esperado

Horas de carretera y una madrugada prácticamente sin descanso para conseguir un sitio privilegiado ante uno de los momentos más esperados en Foios. Mientras el recinto aguarda ya a Ferran Torres, Valeria, su madre y su tía esperan en primera fila para cumplir la promesa que nació aquella noche de la final del Mundial 2026.

Desde Gabaldón (Cuenca) han venido María del Mar, Lucía y Leire, para sumarse al homenaje. El grupo de amigas ha acudido además con una sorpresa: una fotografía de Ferran Torres a tamaño real con la esperanza de conseguir su firma. “Lo estamos viviendo con mucha emoción”, aseguran tras el viaje, ilusionadas por poder compartir de cerca una jornada tan especial para el futbolista.

María del Mar, Lucía y Leire con un Ferran tamaño natural / L-EMV

Pedro, Cristina y el pequeño Martín se han acercado desde Benaguasil aprovechando que están de vacaciones. La familia no quería perder la oportunidad de ver en persona a Ferran Torres, uno de los héroes del Mundial. “Estamos muy agradecidos a Ferran por darnos esta alegría”, explican. Martín, gran aficionado al fútbol, tenía especialmente laro que quería acudir a Foios para poder ver de cerca a su ídolo.

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Maite Palanca vive el homenaje desde un lugar privilegiado: el balcón de su propia casa. La vecina reconoce sentir “mucha felicidad y orgullo” por todo lo conseguido por el futbolista, aunque también muchos nervios ante la posibilidad de verlo de cerca y abrazarlo. “Jamás me hubiera imaginado que desde el balcón de mi casa pudiese ver algo como esto y a un campeón del mundo”, celebra emocionada.