La Federación Surcoreana de Fútbol pagó por servicios de entretenimiento sexual a árbitros extranjeros

La Federación Surcoreana de Fútbol (KFA) habría proporcionado servicios de entretenimiento sexual a árbitros extranjeros entre 2011 y 2012, según informó este viernes la agencia de noticias Yonhap citando un antiguo informe de auditoría del Gobierno surcoreano.

Según el informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en 2016, la KFA utilizó tarjetas de crédito corporativas para pagar servicios de entretenimiento sexual en salones de masajes y otros locales para adultos de Seúl y otras ciudades que acogieron partidos internacionales entre marzo de 2011 y marzo de 2012.

Entre esos partidos se encontraban las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial de Brasil 2014. Corea del Sur se mantuvo invicta en esos siete encuentros, con cinco victorias y dos empates.

Según Yonhap, alrededor de una docena de árbitros y coordinadores de partidos recibieron este tipo de favores, y procedían de Japón, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Baréin y Uzbekistán.

Antiguos responsables de la Federación Coreana de Fútbol (KFA) declararon a la cadena JTBC que dicha práctica era "habitual en aquella época" y que algunos árbitros solicitaban expresamente ser atendidos en locales para adultos. Según el informe de Yonhap, los incidentes ya se habían detectado en 2016, pero no se hicieron públicos en aquel momento.

Aunque los salones de masajes que ofrecen servicios sexuales están muy extendidos en Corea del Sur, la prostitución está prohibida. Además, los estatutos de las federaciones internacionales de fútbol prohíben cualquier forma de compensación económica a los árbitros.

La KFA se encuentra actualmente sometida a una intensa presión política. El jueves, las autoridades registraron las oficinas de la KFA como parte de una investigación sobre el nombramiento del exseleccionador masculino, Hong Myung-bo.

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La policía se incautó de documentos que, según cree, ayudarán a determinar si hubo alguna injerencia indebida u obstrucción por parte de los dirigentes de la KFA, incluido su expresidente Chung Mong-gyu, durante el proceso de contratación.