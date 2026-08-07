El Barça y el City buscan el acuerdo por Rodri

El Barça ha sustituido al Real Madrid en la mesa de negociaciones con el Manchester City para fichar a Rodri. El mediocentro ha descartado su fichaje por el club blanco y su idea inicial de regresar a Madrid. El interés del Barça le atrae por la idea deportiva que le ofrece, entre los compañeros y la filosofía futbolística, y espera, apurando las vacaciones, que Barça y City alcancen un acuerdo.

Las conversaciones ya se han iniciado, y las perspectivas dibujan un desenlace cercano. El deseo del Barça es que Rodri se incorpore a la plantilla el día 12 junto con los demás internacionales españoles, pero el City no sucumbirá a las prisas ni a la rebaja de precio por más que pueda existir mayor afinidad con los directivos azulgranas que con Florentino Pérez y los ejecutivos del Madrid. Rodri fue operado de la espalda el pasado 28 de julio y todavía no podrá entrenarse al máximo de sus condiciones.

Varios medios, entre ellos Sky Sports, han informado de una primera oferta azulgrana de 45 millones de euros más cantidades adicionales desglosadas en variables según el rendimiento de futbolista, que tiene 30 años y al que le queda una temporada de contrato con el City. Un factor que rebajaría las demandas de la entidad celeste original, que se estima entre los 70 y los 80 millones.

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El programa El Barça juga a RAC1, sin embargo, ha adelantado que el Barça y el Manchester City "han cerrado" el acuerdo por una cifra cercana a los 50 millones y que la operación queda a la espera del intercambio de la documentación de la transacción.