Tenis
Badosa desvela que ha sido operada y ha vuelto a entrenar
La tenista catalana se prepara para abordar la temporada de los torneos de EEUU
La tenista española Paula Badosa ha pasado "por una pequeña intervención" antes de entrar en el tramo de torneos de la temporada que se celebran en Estados Unidos, pero ya ha "retomado los entrenamientos", según publicó ella en sus redes sociales.
La número 84 de la clasificación de la WTA hizo saltar las alarmas a sus seguidores tras publicar unas imágenes este jueves en las que aparecía en un quirófano y con una vía en la mano. Aprovechó su Instagram para dar explicaciones y tranquilizar a los aficionados.
"Si os estáis preguntando por las fotos de ayer, tuve que pasar por una pequeña intervención que llevaba arrastrando tiempo y necesitaba parar para recuperarme bien", comienza el escrito, al que acompaña una imagen de ella celebrando un punto.
"Ya he retomado los entrenamientos poco a poco y estoy con muchas ganas de volver a competir. Nos vemos muy pronto en Estados Unidos", termina.
Badosa no juega un partido desde los cuartos de final del Abierto de Hamburgo el pasado 24 de julio. Entonces, cayó eliminada del torneo ante la egipcia Mayar Sherif por 7 -6, 6-7 y 6-4.
- España se cuelga la última plata y consigue un 10 histórico con su rutina acrobática al ritmo de Berghain de Rosalía
- El Real Madrid ya sabe que Rodri se va al Barça
- Así ganan todos con la venta de Vinícius: el Real Madrid, un porcentaje del traspaso para el jugador y el Arsenal
- Iris Tió convierte su arte en el primer oro de España
- Infantino ofrece la final del Mundial a Marruecos a cambio de apoyos, según 'The Times
- El Real Madrid cierra el fichaje de Diomande: Florentino se gasta 135 millones en 'su' Lamine Yamal
- Vozinha, el héroe de Cabo Verde en el Mundial, relanza su carrera al fichar por el Colo Colo: 'Nos vemos pronto en el Monumental
- La polémica estalla tras la final por equipos: España acusa a Rusia de apropiarse de una de las innovaciones de 'La Locura