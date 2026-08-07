Badosa desvela que ha sido operada y ha vuelto a entrenar

La tenista española Paula Badosa ha pasado "por una pequeña intervención" antes de entrar en el tramo de torneos de la temporada que se celebran en Estados Unidos, pero ya ha "retomado los entrenamientos", según publicó ella en sus redes sociales.

La número 84 de la clasificación de la WTA hizo saltar las alarmas a sus seguidores tras publicar unas imágenes este jueves en las que aparecía en un quirófano y con una vía en la mano. Aprovechó su Instagram para dar explicaciones y tranquilizar a los aficionados.

"Si os estáis preguntando por las fotos de ayer, tuve que pasar por una pequeña intervención que llevaba arrastrando tiempo y necesitaba parar para recuperarme bien", comienza el escrito, al que acompaña una imagen de ella celebrando un punto.

"Ya he retomado los entrenamientos poco a poco y estoy con muchas ganas de volver a competir. Nos vemos muy pronto en Estados Unidos", termina.

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Badosa no juega un partido desde los cuartos de final del Abierto de Hamburgo el pasado 24 de julio. Entonces, cayó eliminada del torneo ante la egipcia Mayar Sherif por 7 -6, 6-7 y 6-4.