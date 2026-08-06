El Real Madrid cierra el fichaje de Diomande: Florentino se gasta 135 millones en 'su' Lamine Yamal

El Leipzig ya ha dado luz verde al traspaso de Yan Diomande al Real Madrid. El marfileño de 19 años vestirá la camiseta del equipo blanco durante las próximas siete temporadas, hasta 2033, y viaja hacia Madrid para para pasar el reconocimiento médico con los blancos. Florentino Pérez ya tiene el extremo joven para hacer sombra a Lamine Yamal, una de sus obsesiones recurrentes desde que irrumpió el azulgrana en el fútbol español. No será la única buena noticia para el madridismo, que vio cómo la negociación para renovar a Vinícius sufrió un golpe de timón ayer cuando el Real Madrid subió su oferta e hizo alguna concesión más que ha convencido a los agentes del brasileño.

135 millones, 120 más 15

El fichaje de Diomande se convierte en el más caro de la historia del Real Madrid, con un coste cercano a los 135 millones que se desglosará en 120 fijos y 15 más en variables. Estos últimos son los que han demorado el acuerdo en una negociación muy dura liderada por el director general del Real Madrid José Ángel Sánchez. Los alemanes rechazaron una primera oferta de 100 millones de los madridistas y una segunda de 120. En ese momento el París Saint-Germain, que también se había interesado en el jugador, decidió abandonar la subasta por el marfileño. Previamente lo había hecho el Manchester City, que se interesó en el jugador en los meses anteriores, pero finalmente no entró en la puja por el futbolista.

El París Saint-Germain no encajó bien la irrupción del Real Madrid en la subasta por Diomande, emitiendo un comunicado en el que denunciaba que "la cantidad exigida por el traspaso, así como las pretensiones salariales, eran totalmente desproporcionadas y de tal naturaleza que habrían desequilibrado el mercado. El PSG no se apartará de sus principios de gestión financiera rigurosa y de equilibrio de la plantilla". Mensaje llamativo tratándose del equipo que pagó los 222 millones de euros de la cláusula de Neymar para sacarlo del Barcelona.

Este fichaje supone un golpe de timón en la política de fichajes de Florentino Pérez, que solo apostaba por sacar la chequera con jugadores contrastados como Bellingham o esperaba a que llegasen libres como Mbappé, Alexander-Arnold, Rudiger, Konaté o Bernardo Silva. Y cuando se trataba de futbolistas jóvenes, Juni Calafat, el director de scouting del Real Madrid, amarraba a las promesas antes de cumplir los 18 años para evitar que se disparase el precio de los traspasos, política que utilizó con Vinícius (40 millones), Rodrygo (35 millones), Endrick (72) o Reinier (30). Ahora el Real Madrid entró en la subasta con los clubes-Estado y se hace con un jugador que el Leganés fichó por 1,5 millones y vendió el pasado verano al Leipzig por 20. Un lío de agentes entre Roc Nation Sports y Maxidel, la agencia de Max Gradel, que se disputan la representación del marfileño llevando el caso hasta el TAS ha retrasado este acuerdo que lleva cerrado entre ambas partes desde el pasado 28 de julio

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Un fichaje con mensaje para Vinícius

Diomande, de 19 años, suma 56 partidos como profesional (32 con el Leipzig, 14 con la selección de Costa de Marfil y 10 con el Leganés), en los que ha marcado 14 goles. Cifras que no parecen justificar los 135 millones de su traspaso. El extremo, que ya trabajaba con el club alemán en la pretemporada, se incorporará esta misma semana a los entrenamientos a las órdenes de José Mourinho. El técnico portugués habló por teléfono con el futbolista durante la negociación, contacto que resultó clave porque desde ese momento la voluntad del futbolista fue priorizar el traspaso Real Madrid. Ahora el jugador debe justificar el desembolso que ha realizado el conjunto blanco y Mourinho tiene otro puñal para la derecha o la izquierda, donde juega indistintamente, lo que ha provocado que el panorama en la negociación para renovar a Vinícius haya cambiado sustancialmente. Se da la circunstancia de que Diomande está representado por Rock Nations Sport, los mismos agentes de Vinícius, con Jay-Z al mando de la misma.