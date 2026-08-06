Leo Messi brilla en su regreso: doblete y asistencia con el Inter de Miami

Ya queda lejos aquel triste verano en el que Leo Messi se vio forzado a abandonar el club de su vida, el Barça. Un lustro después, el mejor jugador de la historia sigue dando clases de fútbol a sus rivales cada vez que pisa el césped de un estadio. Lo vimos en el Mundial y, ahora, con su Inter de Miami, vuelve al ruedo con una nueva exhibición: doblete y asistencia.

18 días después de quedarse cerca de levantar su segunda Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey, el '10' argentino volvió a demostrar su talento en el primer partido como titular tras aquella fatídica final para los argentinos, que no tuvieron opciones ante España.

Doblete en la Leagues Cup

Aunque Messi regresó a los terrenos de juego el pasado domingo saliendo desde el banquillo, esta madrugada lo hizo como titular y su aparición fue esencial para vencer al Atlético San Luis (4-2) en la Leagues Cup, la competición que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX. El combinado mexicano se adelantó justo al arrancar el partido, pero después el Inter Miami fue muy superior, anotando cuatro goles en la primera parte.

Messi hizo el tanto de la igualatoria con un remate llegando desde atrás y certificó la victoria enviando el balón al fondo de la red tras una bonita combinación con dos de sus compañeros, el tercer gol para el combinado de Florida. El cuarto fue fruto de un saque de esquina que el astro argentino puso en la cabeza de Micael y este abatió al guardameta.

Parón por tormentas

Con la ventaja en el electrónico, el equipo de Miami se relajó y San Luis pudo recortar distancias y poner bajo presión al conjunto dirigido por Guillermo Hoyos. Poco después, el árbitro se vio forzado a detener el partido por una alerta de tormenta. El parón cortó la intensidad y, cuando se reinició el juego, ya no hubo grandes ocasiones.

Noticias relacionadas

Messi se estrenó con victoria en su primer partido de titular tras una brillante actuación en el que pudo ser su último Mundial. Su Inter Miami se enfrentará el sábado al Monterrey y el miércoles de la próxima semana cerrará la fase de grupos del torneo ante el León. Si quedan entre los cuatro mejores de su liga, avanzarán a los cuartos de final.