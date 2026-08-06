El Gobierno subraya que la FIFA ya desmintió que la final del Mundial sea en Marruecos y confía en que elija a España

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha sido "muy clara y muy tajante desmintiendo" el ofrecimiento a Marruecos para acoger la final de la Copa Mundial 2030, a raíz de una noticia publicada este miércoles por el diario británico 'The Times', y se ha mostrado convencida de que el organismo elegirá finalmente a España para albergar el último partido del campeonato.

"Lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido. Estamos trabajando con la FIFA y tenemos la próxima reunión en el mes de septiembre. Ha sido muy clara y muy tajante desmintiendo esta noticia. Vamos a seguir trabajando porque queremos, y así tiene que ser, que la final del Mundial sea en España", ha afirmado Tolón en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER.

Líderes de la candidatura

La ministra ha explicado que desde el Gobierno van a seguir trabajando porque "España tiene mucho que ofrecer, no solamente desde el punto de vista deportivo". "Acabamos de ganar el Mundial, no solamente el masculino, también el femenino, y España fue la que lideró con Portugal la candidatura del Mundial y luego se adhirió Marruecos. Yo confío en que la final sea en España", ha reiterado.

Posteriormente, ha recordado que "quien decide" finalmente "es la FIFA", si bien ha apelado "al sentido común" y, "sobre todo" a "las ventajas que tiene hacerlo en España" por contar con "una experiencia grande en eventos deportivos" de muy diversa índole y diversa magnitud.

"Además, España cuenta con una red de comunicación moderna y la seguridad que tenemos en este país, con todas estas ventajas... Estoy convencida de que la FIFA va a elegir la final en España", ha insistido.

La crisis migratoria

Sin embargo, ha evitado vincular esta polémica con la crisis migratoria en Ceuta. "Ahí no voy a entrar a valorar porque eso son cuestiones que elige la FIFA. Tiene muchas ventajas, lo hemos visto en este Mundial, la FIFA lo vio bien y así se va a hacer. Estamos trabajando para que sea el mejor Mundial de la historia de nuestro país", ha comentado al respecto.

Sobre las críticas de Sumar y sus socios para que España no celebre el Mundial con Marruecos, Tolón ha dicho respetar la posición, defendiendo eso sí la apuesta por este evento deportivo. "Como Gobierno apostamos por este Mundial y va a ser una imagen importante de país. Vamos a seguir trabajando con todo el respeto a las discrepancias", ha apostillado.

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Por último, también ha esquivado al elegir entre Madrid y Barcelona como posible sede del partido por el título en ese Mundial 2030 si acaba siendo en España. "Como Gobierno queremos que la final sea en España. Será la FIFA quien decida, pero queremos que sea en nuestro país porque lo merecemos y siempre hemos apostado porque sea en España", ha concluido.