El Espanyol refuerza su defensa con Unai Núñez, cuatro fichaje de Monchi

Necesitaba el Espanyol reforzar de forma urgente la defensa y ya tiene un nuevo central. Unai Núñez (Sestao, Vizcaya, 29 años) jugará en el club perico el próximo curso. Llega cedido por el Celta hasta final de temporada con una opción de compra de tres millones de euros que solo será obligatoria si el bloque de Manolo González acaba en la zona europea.

Unai se suma a la nómina de centrales integrada únicamente hasta este jueves por Cabrera y Riedel tras las salidas de Calero y Pablo Ramón. El defensa pasó la revisión médica en la Clínica Corachan y será presentado en el RCDE Stadium el próximo miércoles 12 de agosto. Es el cuarto fichaje de este verano después de Álex Calatrava, Quilindschy Hartman y Gabriel Moscardo.

Athletic, Celta, Valencia...

No ha querido hacer experimentos Monchi en una posición de capital importancia y ha apostado por un central consolidado y con una amplia trayectoria. Unai Núñez ha disputado 237 partidos oficiales entre el Athletic, el Celta, el Valencia y el Hellas Verona, además de participar con la selección española absoluta en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020.

En su palmarés profesional cuenta con una Supercopa conquistada en 2021 con el Athletic, el club en el que se formó, y un Campeonato Europeo Sub-21 en 2019. El pasado curso disputó 13 partidos con el Valencia, club al que llegó en el mercado invernal.

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Claudio Giráldez no contaba con él en el proyecto del cuadro vigués y el Espanyol se movió con diligencia para cerrar el acuerdo. El conjunto blanquiazul abonará alrededor de 250.000 euros por la cesión y asumirá el 50% de la ficha del futbolista.