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La pretemporada azulgrana

El Barça descarta el amistoso de Tánger por la crisis migratoria de Ceuta

El club cancela el encuentro previsto en Marruecos ante el "contexto de incertidumbre actual" que se vive en la zona.

Flick da instrucciones a sus jugadores durante el último amistoso en Birmingham.

Flick da instrucciones a sus jugadores durante el último amistoso en Birmingham. / Nigel French / Nigel French/PA Wire/dpa

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El FC Barcelona ha anunciado este jueves en un comunicado que descarta la posibilidad de disputar un partido amistoso en Tánger (Marruecos) el 15 de agosto.

"Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido", asegura la nota del club catalán.

La crisis migratoria que se está viviendo estos días en Ceuta ha alterado la planificación de la entidad catalana. El encuentro estaba firmado por contrato y llegó a anunciarse a nivel local, pero la tensión social y política generada ha llevado al club a cancelar el choque.

Triangular en Udine

El Barça envió emisarios a Tánger para comprobar la situación y se descantó por suspender un partido que podría haberle comportado 4,5 millones de euros. El equipo de Flick sí disputará este sábado 8 de agosto un triangular en Udine contra el cuadro local y el Nottingham Forest.

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La siguiente cita ya será el Trofeo Joan Gamper el día 19 frente al Al Ahly de Egipto, cita previa al estreno oficial en la Liga ante el Elche el domingo 23 de agosto. El primer encuentro del campeonato en casa se celebrará el jueves 27 de agosto contra el Athletic.

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