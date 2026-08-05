Mohamed Salah, nueva estrella del Trabzonspor

El delantero y capitán de la selección egipcia de fútbol, Mohamed Salah, ya se encuentra en Turquía para firmar con el Trabzonspor, según anunció el mismo club a través de su página web y sus redes sociales.

"El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado negociaciones para su traspaso, llega a Estamb", anunció el club de la ciudad de Trebisonda, en la costa del mar Negro. Tras el aterrizaje, la estrella egipcia fue recibida por centenares de aficionados.

Según se avanzó en ese mensaje, el plan es que el futbolista, que disputó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con su selección, con la que cayó eliminado en octavos de final ante Argentina, se desplace hoy mismo a Trebisonda.

Nueve años en el Liverpool

"Es una estrella mundial. Necesitábamos un jugador de su calibre. Creo que este será un gran fichaje. Que sea muy beneficioso para nuestro club y para nuestra afición", declaró anoche a la emisora A Spor el presidente del club, Ertugrul Dogan.

El directivo afirmó que las negociaciones con el futbolista egipcio, de 34 años, se aceleraron cuando otros clubes desistieron de ficharlo, sin concretar a qué equipos se refería, aunque los medios señalan que también el Besiktas tenía interés.

Salah abandonó el Liverpool el pasado junio tras nueve años en el club inglés, en los que marcó 255 goles que le convierten en el tercer máximo goleador histórico del equipo. El egipcio conquistó dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el Liverpool.

El fichaje más importante de la historia del club

El presidente del Trabzonspor explicó que hará públicos los detalles financieros de la operación más adelante, aunque algunos medios adelantan que se trata del fichaje más importante en la historia del club.

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Es uno de los dos únicos clubes turcos no ubicados en Estambul que ha ganado la Super Liga turca, en siete ocasiones. La temporada pasada ganó la Copa turca y terminó tercero en la clasificación ligera, tras el Galatasaray y el Fenerbahce.