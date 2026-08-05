Europeo de natación
Jorge Rodríguez y Ana Carvajal, bronce en saltos sincronizados mixtos de 10 metros
La pareja española acabó tercera con 297,48, solo por detrás del dúo ucraniano, oro, y el alemán, plata.
Jorge Rodríguez y Ana Carvajal lograron este miércoles la primera medalla para el equipo español de saltos en los Europeos de París, tras colgarse este miércoles el bronce en la final de saltos sincronizados mixtos desde plataforma de 10 metros.
Rodríguez, nacido en México pero con doble nacionalidad, y la madrileña Carvajal, que sumaron un total de 297,48 puntos, se quedaron a 25,68 puntos de los ganadores, los ucranianos Oleksii Sereda y Kseniia Bailo, que revalidaron el titulo continental que conquistaron el pasado año en Antalya (Turquía) con una marca de 323,16 unidades.
Más cerca concluyó la pareja española de los alemanes Ole Rosler y Pauline Pfeif, que lograron la medalla de plata con una puntuación de 317,76.
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