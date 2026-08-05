El artículo de Sergi Mas sobre el Espanyol: Estamos inquietos

No debería ser así, pero a principios de agosto la pericada está inquieta. Es la realidad. Vimos algunos brotes verdes en el último amistoso ante el Middlesbrough, pero se nos ha lesionado Kike García. ¿Habrá recambio para el veterano futbolista conquense o la cartera de Alan Pace está llena de telarañas? Pues la verdad tan sólo la sabe el empresario, porque desconocemos la auténtica realidad y lo que le ha prometido a Monchi.

Estamos a 6 de agosto y faltan dos días para disputar el último amistoso ante el Coventry, un club inglés que entrena un tal Frank Lampard, al que supongo que conocen. El próximo envite ya será oficial, enfrentándonos al Levante en la que será la la participación número 90, sobre 96, en Primera División.

Un ídolo para la chavalería

¿Y qué hacemos? Miren: lo que de verdad me gustaría, entiendo que como a todos, sería disponer de un futbolista que tuviese una etiqueta de super crack, además de ser reconocido internacionalmente. ¿Que debería ser un veterano que vendría aquí a realizar su último atraco? Firmo, aunque en realidad pocos salarios de este tipo estamos en disposición de pagar ahora mismo. Así que cambio la frase y no debería venir por dinero.

Mal estoy enfocando la criatura, lo sé. Pero que fuese un ejemplo de compañerismo en el grupo y un ídolo para la chavalería perica, que vendiera camisetas blanquiazules con su dorsal tan sólo por su nombre y su trayectoria, que fuera un tipo de aquellos que recibiera ovaciones en todos los estadios que visite y que por partido nos regalara un par de acciones de calidad, que… Vale. Me callo. Perdón. Ya me he despertado de la siesta. Que me dicen que por el actual límite salarial, este gran invento del fútbol moderno, sólo nos da para fichar a algún ariete de segunda división. Y mira que yo ya me estaba imaginando a un Frank Lampard cualquiera. Pero no. Entrena al Coventry.