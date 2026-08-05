Infantino ofrece la final del Mundial a Marruecos a cambio de apoyos, según 'The Times'

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, según ha adelantado el diario británico 'The Times'. Su propuesta de privatizar competiciones como la Copa del Mundo o el Mundial de Clubs ha hecho tambalear su puest. Varias asociaciones internacionales ya han retirado su apoyo, como es el caso de la inglesa, la galesa y la serbia, y exjugadores como el portugués Luis Figo han pedido este miércoles su dimisión.

En los últimos días, se habían elevado varias voces reclamando la dimisión de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Después de años de cortejar a líderes mundiales poco democráticos y de semanas mostrando su amistad con Donald Trump, su plan de privatizar estas competiciones ha alzado las críticas a tanta magnitud que las peticiones de dimisión se han hecho oír con fuerza.

El proyecto que presentó Infantino aspiraba con vender el 20% de una filial a una empresa inversora vinculada a la familia Trump para organizar sus campeonatos, un negocio en el que Infantino iba a figurar en el puesto de director general con un sueldo de 30 millones de dólares anuales, según anunció 'The Times'.

La final no sería en el Santiago Bernabéu

El Mundial de 2030 tiene a España y Portugal como principales impulsores junto a Marruecos. Según 'The Times, habría "prometido" que albergaría la final, y no sería en el Santiago Bernabéu de Madrid como se preveía, a cambio de su apoyo, aunque todavía "le preocupa que Arabia Saudí aún no haya expresado su respaldo". El país africano es uno de los grandes aliados del presidente de la FIFA y el estadio Hassan II figuraría como la sede del partido más importante de la competición.

Según el medio inglés, el presidente de la FIFA está "desesperado" para conseguir cualquier apoyo que le permita seguir en el cargo cuatro años más a partir de 2027 y ha estado refugiado en Marruecos en busca de socios fiables tras anunciar la privatización de la Copa del Mundo en un momento en el que le precedía el propio desgaste del Mundial, en el que se han juntado el apoyo a Trump, los precios desorbitados y cambios polémicos como las pausas de hidratación.

La FIFA ha tenido este miércoles una reunión de urgencia en la lujosa oficina de Rabat para intentar salvar su puesto después de que la UEFA asegurase que ninguna de sus 55 federaciones participarán en torneos de la FIFA hasta que Infantino deje sin efecto su propuesta de privatizar el Mundial.

"Infantino tiene que irse"

Los principales organismos deportivos no tardaron en oponerse rotundamente a la propuesta de Infantino de privatizar estas dos competiciones. La UEFA fue la más tajante, al anunciar que las selecciones europeas no participarían y que resulta "irresponsable" e "indefendible" que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido "en secreto". Conmebol, el mayor organismo del fútbol sudamericano, reclamó más detalles y explicaciones de una propuesta oscura que tenía los días contados. "Primero está el fútbol", proclamó en su nota.

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, volvió a reivindicar el papel de España en la organización del Mundial de 2030 al afirmar en el mes de julio que “España lidera este Mundial"y que "la final de ese Mundial se jugará aquí". Otras fuentes del fútbol internacional han asegurado a 'The Times' que "cualquier decisión que adopte respecto a la final no será vinculante y podría ser modificada por quien le suceda en el cargo".

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El exjugador Luis Figo ha sido uno de las personalidades con declaraciones más contundentes contra Luis Figo. "Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse", escribió en 'Daily Mail'. "Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte", ha sentenciado.