FÚTBOL FEMEMINO
La catalana Eva Olid es la nueva entrenadora el Manchester United
La técnica llega a Old Trafford procedente del Heart of Midlothian de Escocia, con el que consiguió el primer título de la Liga y la clasificación para la Liga de Campeones.
El Manchester United anunció este miércoles la contratación de la española Eva Olid como nueva entrenadora del equipo femenino hasta junio de 2028, con opción a una temporada adicional, en sustitución de Marc Skinner, quien dejó el cargo esta semana de mutuo acuerdo.
La técnica catalana, de 40 años, nacida en Sabadell el 28 de agosto de 1985, aterriza en el conjunto inglés tras firmar la etapa más exitosa de la historia del Heart of Midlothian, con el que consiguió el primer título de la Liga escocesa femenina y logró el ascenso a la máxima categoría y la clasificación para la Liga de Campeones.
"Es un sueño hecho realidad. Desde el primer momento sentí la pasión y la ambición de este club. Estoy deseando empezar a trabajar con las jugadoras y construir un equipo del que los aficionados puedan sentirse orgullosos", afirmó Olid en sus declaraciones al Manchester United.
La entrenadora vallesana explica que encontró "un grupo con mucho talento, un gran cuerpo técnico y unas instalaciones de primer nivel", y destaca que comparte la visión del club de apostar por el desarrollo de jóvenes futbolistas sin renunciar a la competitividad del primer equipo.
El director de fútbol femenino del club, Matt Johnson, destaca la trayectoria de la española y su capacidad para desarrollar talento joven y su gran propuesta de juego ofensiva.
Debut oficial ante el London
Olid afrontará el reto de devolver a las Red Devils a la pelea por los títulos después de que el equipo concluyera la pasada temporada en la cuarta posición de la Women's Super League y alcanzara los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Su debut oficial en el banquillo está previsto para el próximo 4 de septiembre frente al London City Lionesses, el equipo en el que militan Mapi León, Jana Fernández y Alexia Putellas, en la jornada inaugural del campeonato inglés.
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