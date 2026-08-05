Aleksander Sekulic toma las riendas del básquet azulgrana: "Es un gran honor y una gran responsabilidad"

El renovado Barça de básquet empieza a convertirse en una realidad. Visible. Palpable. Aleksander Sekulic, el nuevo entrenador ha tomado posesión del cargo tras firmar por dos temporadas. A partir de ahora, el resto de la confección de la plantilla, tras la revolución iniciada antes de su llegada, llevara su sello.

El técnico esloveno asume el cargo como "un gran honor y una gran responsabilidad". Por más que el Barça lleve tres temporadas sin ganar un título, el prestigio de la institución sigue en pie.

La carrera técnica de Sekulic., que llega con dos ayudantes, llega a la cúspide. Hasta ahora, había entrenado a equipos menores y solo en los últimos años su nombre aparece ligado a clubs pujantes, como el Lokomotiv Kuban, el Zenit y el Dubai, donde recaló en abril y cuyo sitio ha dejado vacante para que lo ocupe el antiguo inquilino del banquillo azulgrana: Xavi Pascual.

Al honor de dirigir al Barça se una la responsabilidad de ser el elegido para frenar y cambiar la deriva decadente de la sección. En un año, además, en el que se cumple el centenario de la fundación de la sección, cuyo programa de festejos se presentará el 24 de agosto.

Admite Sekulic que esa circunstancia añadida le carga “con un poco más de presión” al tener que trabjar con “un equipo nuevo”, recién construido. “Unos jugadores llegaron antes de que firmara yo, en otros me preguntaron y en otros he podido opinar”, confesó, aclarando que, en general “todos encajan en nuestra manera de jugar”. Una manera que perfiló brevemente: “Un alto ritmo, con muchas posesiones, defensa agresiva y mucha intensdiadad sobre la pista”.