Vozinha, el héroe de Cabo Verde en el Mundial, relanza su carrera al fichar por el Colo Colo: "Nos vemos pronto en el Monumental"

Cada Mundial encumbra a un futbolista. O varios. El de 2026 ha lanzado al estrellado a Josimar José Évora Dias, Vozinha, el portero de Cabo Verde. Sus actuaciones, ligadas al buen desempeño de la selección, debutante en la máxima cita futbolística del planeta, le han cambiado la vida. Durante el torneo se convirtió en una celebridad y el fulgor todavía no se ha apagado. Con ese nuevo estatus adquirido hace apenas un mes, relanzada su carrera, ha aterrizado Vozinha en Santiago de Chile para fichar por el Colo Colo.

Vozinha acudió al Mundial siendo un desconocido para el gran público, inscrito como portero del Chaves, de la segunda división portuguesa. Salió de él con una oferta del club más laureado de Chile, que ha apostado por un guardameta de 40 años, a medio camino entre el comprensible interés deportivo (por sus actuaciones) y el mediático (por su fama), dos tendencias confluyentes en una: Vozinha es el portero de la alineación ideal del Mundial, auspiciado por la FIFA y votado por los aficionados. Él es el guardián de un equipo que completan Pedro Porro, Upamecano, Lisandro Martínez, Cucurella, Rodri, Bellingham, Olise, Messi, Mbappé y Haaland. Una estrella como los demás.

Vozinha impide el remate de Mathías en el partido entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial / Alberto Estévez / EFE

El portero del Mundial

Méritos los contrajo Vozinha, que antes de la primera parada en el debut frente a España tenía 46.000 seguidores en Instagram y ahora cuenta con más 29,5 millones. A continuación vinieron seis paradas más que mantuvieron el 0-0 en el marcador ante el futuro campeón. Encajó dos goles frente a Uruguay, pero su labor bajo los palos permitió que Cabo Verde sumara su segundo punto y dejara de ser una anécdota. Se le contaron tres intervenciones más frente a Arabia Saudí (0-0) y la selección africana se convirtió en la favorita del público por su encomiable rendimiento que le permitió pasar como segunda de grupo.

Sumó tres puntos sin especular, sin tretas ni artimañas, sin violencia en el césped, y Cabo Verde se plantó en dieciseisavos para medirse ante el vigente campeón y futuro finalista. Argentina sufrió una agonía para imponerse por 3-2. Tuvo que recurrir a la prórroga para batir a su cancerbero, que sumaba siete paradas. Lionel Messi, autor del primer gol, acudió a felicitar a un adversario formidable, de su misma generación. Vozinha nació el 3 de junio de 1986, apenas un año antes que el mejor jugador de todos los tiempos (24 de junio de 1987).

El portero Vozinha desvía un remate durante el partido inaugural de España frente a Cabo Verde. / RONALD WITTEK / EFE

Diez días de espera

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme", dijo Vozinha después de aterrizar en el aeropuerto de Santiago, antes de dedicar unas palabras a los aficionados que acudieron a verle. "Nos vemos pronto en el Monumental", les emplazó. Quedaba pendiente, sin embargo, la revisión médica previa a su presentación.

El presidente del Colo Colo, Aníbal Mosa, anunció el pasado 24 de julio que había llegado a un acuerdo para el fichaje del meta caboverdiano, pero los problemas burocráticos y la obtención del visado han retrasado diez días el viaje de Vozinha, recibido con honores en el aeropuerto. Durante la espera ha trascendido que el meta ha firmado por seis meses y que percibirá 25.000 dólares mensuales (unos 22.000 euros). La dilación ha permitido a la directiva del Cacique, el apelativo del club santiaguense, negociar un permiso especial para que Vozinha pueda ser identificado con su apodo -significa "abuelita" y se lo impusieron de crío- en la camiseta de portero.

Lionel Messi y Vozinha, durante el duelo entre Argentina y Cabo Verde en Miami. / Alberto Boal / EFE

Excepción para Vozinha

Las normas del campeonato no permiten el uso de apodos y el incumplimiento implica una multa al club cada vez que se utilice. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha concedido un permiso especial a la rutilante incorporación al decaído campeonato andino, carente de jugadores mediáticos y con la selección por los suelos: no ha participado en los tres últimos Mundiales. Como Italia, pero sin palmarés.

"Obviamente que no es solamente marketing. Vozinha viene de hacer un muy buen Mundial", argumentó Mosa sobre el fichaje. El Colo Colo ya se ha beneficiado por el impacto que ha generado el meta antes de que se vista de corto. También ha multiplicado sus seguidores en las redes; de los 70.000 seguidores en Instagram a los 2,7 millones de cuentas. El punto de partida del club, en verdad, era deportivo: buscaba un portero.

Vozinha exhibe la bandera de Cabo Verde tras el empate frente a España en el debut africano en un Mundial. / RONALD WITTEK / EFE

Negoció con el meta uruguayo Santiago Mele, que prefirió aceptar la oferta del Independiente argentino para que cubriera la prolongada baja por lesión de Fernando de Paul, el titular. Vozinha competirá con el juvenil Gabriel Maureira de 19 años. "El nombre no me hará cambiar mi forma de pensar y el que tiene que jugar va a jugar", aseguró el técnico argentino Fernando Ortiz, negando que el veterano tenga garantizada la titularidad.

La expectación que ha generado quien fuera el portero del Batuque FC, el Mindelense y el Progresso do Sambizanga antes de saltar a Europa -Zimbru Chisinau (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslovaquia) y finalmente el Chaves- era comparable a la que generaron otras viejas glorias chilenas, como Iván Zamorano o Arturo Vidal. El próximo partido del Colo Colo, líder con holgura del campeonato, será a domicilio el próximo domingo ante Unión La Calera.