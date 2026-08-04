Márquez promete luchar como un vikingo en el Mundial más apretado de la historia

Silverstone, una de las cunas del ‘motorsport’, sede de un montón de equipos de F-1, albergará este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña, con el que el Mundial de motociclismo concluye sus vacaciones e inicia los últimos 11 grandes premios después de que los 11 primeros arrojasen una clasificación única en la ‘era MotoGP’, es decir, desde 2002, con cinco pilotos metidos en un puño, es decir, en 24 puntos, lo nunca visto en la historia.

Podría decirse que lo admirable de esta clasificación (1. Jorge Martin, 208 puntos; 2. Ai Ogura, 194; 3. Marc Márquez, 190; Marco Bezzecchi, 186 y Fabio Di Giannantonio, 184) no es que, tras 11 fines de semana y 22 carreras, estén todos juntitos. Lo admirable es que, hace solo cuatro grandes premios, es decir, tras el GP de Italia, en Mugello, la clasificación no tenía nada, nada, nada que ver: 1. Marco Bezzecchi, 173; 2. Jorge Martín, 156; 3. Fabio Digiannatonio, 134; 5. Ai Ogura, 92 y 8. Marc Márquez, 71.

Es decir, Ogura, la revelación de la temporada, estaba, al salir de Mugello, a 81 puntos de ‘Bezz’ y el mayor de los Márquez, a 102. Y, ahora, cuando el jueves pisen el templo de la velocidad británico, el piloto japonés y el campeonísimo catalán tendrán al que era líder (casi) invencible de Aprilia a 8 y 4 puntos, respectivamente. ¿Por qué?, porque Ogura y ‘ET’ han tenido un comportamiento espectacular a su paso por Balaton Park, Brno, Assen y Sachsenring. Tanto es así que ‘Il Cannibale’ ha sumado 119 puntos por 102 de Ogura, mientras que, en esos mismos cuatro fines de semana, ‘Martinator’ ha sumado 52 y ‘Bezz’, solo 13.

Marc Márquez celebra su útima victoria en Alemania, con récord absoluto en un mismo circuito. / ALEJANDRO CERESUELA

Cuando hablamos del Mundial más apretado de la historia de la ‘era MotoGP’, lo decimos porque solo en 2020 la cosa estuvo muy parecida, cuando Joan Mir, que acabaría siendo campeón, lideraba una clasificación, tras los primeros 11 grandes premios, en la que Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Franco Morbidelli y Andrea Dovizioso estaban separados solo por 28 puntos, es decir, cuatro más que ahora. Sí, Marc Márquez seguía lesionado.

Queda un mundo, podría decirse que (casi) todo el campeonato. Bueno, no tanto, pero sí 11 fines de semana, 22 carreras y 407 puntos en juego. Quedan GB, Aragón, San Marino, Austria, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Catar, Portugal y Valencia. Demasiados entrenamientos, demasiadas ‘qualis’, demasiadas carreras al ‘sprint’ y excesivos grandes premios, pero pura pasión, desde luego.

Solo Jorge Martín anunció, pese al mal inicio de Marc Márquez y Ducati, que el nueve veces campeón del mundo pelearía por el título con los grandes favoritos. 'Martinator', que conoce bien a 'ET', lo dijo cuando Márquez estaba a 102 puntos del líder, Marco Bezzecchi.

Y, sobre todo, algo que no ocurría, que no se palpaba, cuando la caravana del Mundial abandonó Mugello: que Marc Márquez Alentá, el nueve veces campeón del mundo, el actual rey, el renacido, el mito, remontase como ha remontado. Algunos coincidimos con ‘Martinator’ cuando, en aquellas fechas, el piloto madrileño afirmó, aseguró, convencido de que “Marc peleará por el título con nosotros. Si algo tengo claro, es que Marc estará en la pelea final”.

Y Márquez, que ha decidido vestirse de Erling Haaland es decir, de vikingo e imitar las celebraciones de los hinchas de Noruega en plan remeros luchadores (así fue como puso a remar a todos sus jefes, ingenieros y mecánicos en Sachsenting), parece ya listo para seguir empujando como lo ha hecho desde Mugello y conseguir, de nuevo, meter el miedo en el cuerpo a todos sus rivales. “Ahora sí creo que, si mantenemos este nivel, si recuperamos algo más de fuerza en el brazo derecho tras las vacaciones, podemos pelear por renovar el título, aunque queda mucho, mucho”, dijo al abandonar Sachsenring.

Marc Márquez celebró su última victoria, en Alemania, al plan remeros vikingos con todo el equipo Ducati. / Lenovo Ducati Media

El palmarés de Marc Márquez da miedo. Da más miedo que su resurrección, que su pilotaje, que su dominio de la categoría: 9 títulos, 294 grandes premios, 102 victorias, 168 podios (el segundo que tiene más es ‘Pecco’ Bagnaia, con 86) y 105 ‘poles positions’, lo nunca visto, récord histórico. “Nadie, absolutamente nadie, se ha rendido en Ducati ante el difícil inicio de temporada y ahí estamos, de nuevo, en posición de poder pelear el título ante una Aprilia que ha mejorado muchísimo”, señala el de Cervera (Lleida).

“Hace un mes, solo un mes, no podíamos ni soñar, nos parecía imposible, pelear, como habíamos hecho durante los últimos años, por el título”, ha declarado recientemente Claudio Domenicali, CEO de Ducati, al canal Sky Sport MotoGP. “Y, ahora, tenemos a ‘Diggia’ bien colocado y a un Marc, que se está recuperando de una forma admirable de su lesión en el hombro derecho, vuelve a ser capaz de repetir título”.

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Marc, que está convencido de que su hermano Àlex estaría, ahora, peleando por el título si no se hubiese perdido por lesión los grandes premios de Italia, Hungría y Brno (él sería líder destacado si no se hubiese tenido que ausentar también en Le Mans y Barcelona), afirma que “el campeonato está tan apretado, tan interesante, que es imposible saber qué ocurrirá, cómo acabará y, sobre todo, que nos depararán los próximos 11 grandes premios”.