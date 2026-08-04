Ferran Torres presiona y reta al Barça: "Tiene que demostrar que me quiere"

Ferran Torres sigue aprovechando sus vacaciones, tras pasar unos días de sol y playa, ahora se encuentra en Estados Unidos atendiendo a los medios nacionales. En el país donde anotó el gol de su vida, el delantero del Barça se mostró abierto a un cambio de aires e hizo declaraciones que no son del agrado de su club actual.

En una entrevista a 'Sportico', medio especializado en deportes de EEUU, Ferran dejó claro que una posible renovación dependerá del interés que muestre el Barcelona por él. El delantero español tiene contrato hasta 2027, por lo que el club azulgrana tiene que, o bien buscarle una renovación, o una salida para hacer caja si quiere evitar que el futbolista salga libre el próximo verano.

"Todo se hablará"

"El Barça tiene que demostrar que me quiere. Pueden venir a negociar y, al final, todo se hablará", comentó Ferran con tranquilidad. El atacante valenciano también fue preguntado por el interés de otros grandes clubs europeos, que se intensificó con su gol en la final del Mundial ante Argentina y que dio la segunda estrella a la selección española.

En particular, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campeón de las dos últimas ediciones de la Champions, mostró su deseo de fichar a Ferran Torres. "Cada vez que estos equipos te quieren, es algo bueno", señaló el jugador.

"Puedo esperar y decidir"

Ferran insistió en que su prioridad es quedarse en el club azulgrana, pero todo puede cambiar en el futuro: "Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta", concluyó.

En otras declaraciones, en el programa 'Today Show' de la cadena NBC, el delantero de Foios reconoció que ha visto "mil veces" su gol en la final del Mundial. "Solo recuerdo volverme loco y salir corriendo. No podía describir esa sensación con palabras, hay que vivirla", explicó.

"Sinceramente, no sé de política"

En la CNN, Torres fue preguntado por la gorra con el lema ‘Make Spain Great Again’ que lució durante las celebraciones del título en Madrid. "Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial", afirmó el valenciano.

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El lema de la gorra es una adaptación del conocido eslogan ‘Make America Great Again’, utilizado por el presidente estadounidense Donald Trump, y desató interpretaciones como un gesto de apoyo político, una interpretación que Ferran minimizó.