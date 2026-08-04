El Espanyol pierde a Kike García: el 'obrero' del gol sufre una lesión importante en el bíceps femoral

La desgracia ha llegado a la pretemporada del Espanyol. En el amistoso del pasado sábado contra el Middlesbrough en el Riverside Stadium se produjo un percance que no parecía demasiado serio, pero este martes se confirmó el drama: Kike García sufre una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha y será intervenido este miércoles.

El exjugador del Alavés, de 36 años, tuvo que ser sustituido en el minuto 18 de ese encuentro que acabó con tablas en Inglaterra (3-3). El alcance exacto de su dolencia quedaba pendiente de las pruebas médicas que detectaron esa lesión. Aunque la entidad no apuntó el periodo concreto de baja y se limitó al clásico de "su evolución marcará la disponibilidad", todo apunta a que estará varias semanas fuera de los terrenos de juego.

La opción Marcos Fernández

Lo que en un primer momento parecía un golpe y un cambio por simple precaución acabó convirtiéndose en una lesión importante que requiere cirugía. Manolo González podría perder al 'obrero del gol' durante tres meses, lo que obligará al técnico a pensar en soluciones para cubrir ese hueco dejado por el máximo goleador blanquiazul del pasado curso.

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Kike García sumaba ya tres tantos en este verano. La mala fortuna le llegó ante su exequipo (jugó en el Middlesbrough entre 2014 y 2016). Su ausencia puede dar alas a Marcos Fernández, que está convenciendo en la pretemporada con buenas actuaciones. Monchi, que estaba pendiente otras parcelas más necesitadas como el centro de la defensa, también deberá fijarse ahora en el ataque.