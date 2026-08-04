El Barça anuncia el fichaje de Kerolin, el más caro de la historia: más de un millón de euros

El Barça femenino había fichado hasta ahora a una portera (Tyler McCamey) y dos defensas (Martina Fernández, que regresa al club, y Renee van Alsten), para cubrir las bajas de esas líneas (la portera Txell Font y las de Ona Batlle y Mapi León), pero todavía falta por ocupar la plaza de delantera de Salma Paralluelo. Esa misión pendiente se ha cumplido.

Con un refuerzo de lujo: la brasileña Kerolin Nicoli, de 27 años, que ha pasado la revisión médica peceptiva antes de firmar el contrato, con vigencia hasta 2030. Será presentada este miércoles.

El Barça ha tenido que pagar un traspaso para la adquisición de la futbolista, que militaba en el Manchester City. La cantidad convierte a la atacante en el fichaje más caro de la historia de la sección. El club azulgrana no ha facilitado cifras, pero se estima, según fuentes no oficiales, que el coste asciende a 1,2 millones más variables. El vacío que no se ha tapado es el de la quinta futbolista que se ha ido este verano, algo más que una centrocampista: Alexia Putellas.

Kerolin Nicoli conduce el balón ante Laia Alexandri, que será su nueva compañera en el Barça, durante el amistoso España-Brasil disputado en Alicante en 2022. / Morell / EFE

Mantener el máximo nivel

El fichaje de Kerolin Nicoli, nacida en Sao Paulo el 17 de noviembre de 1999, se fraguaba desde hace días. En la última reunión de la junta, los directivos fueron informados de las negociaciones por la relevancia de esa adquisición para la plantilla de Pere Romeu.

La futbolista juega de extremo y presenta el perfil propio del fútbol brasileño, con una elevada calidad técnica y facilidad en el regate, "capaz de marcar diferencias en los últimos metros", subraya el Barça al informar de su incorporación. El club presume de Nicoli para argumentar la voluntad de mantener el excelso nivel del equipo, que el año pasado conquistó los cuatro títulos -entre ellos el más preciado, la Champions League-, después de haber perdido a cuatro futbolistas muy valiosas en el esquema de Romeu.

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Nicoli llegó al City procedente del fútbol estadounidense, donde se consolidó después de haber destacado en Brasil. Es internacional absoluta con la canarinha. Al City se enfrentará el próximo 15 de agosto en el segundo amistoso de pretemporada programa. Su debut podría hacerse efectivo tres días antes (el miercoles, 12), ante el Montpellier en el Johan Cruyff,