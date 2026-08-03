Xevi Pujol sustituye a Juan Carlos Navarro como director deportivo del Barça

El Barça ha anunciado este lunes que Xevi Pujol será el director deportivo de la sección durante las tres próximas temporadas en sustitución de Juan Carlos Navarro, que pasa a ser embajador del club y mentor de los jugadores jóvenes de las categorías inferiores.

Pujol, hasta ahora director deportivo del Kosner Baskonia, de 36 años, se convierte así en el máximo responsable deportivo del equipo azulgrana y será el encargado de definir la filosofía deportiva de la sección.

Tras cinco temporadas como secretario técnico del Bàsquet Manresa, donde fue elegido mejor director deportivo la temporada 2024-25 por la revista 'Gigantes', Pujol recaló el curso pasado en el Baskonia, con el que acabó ganando la Copa del Rey.

Posible denuncia

El Barça buscaba un relevo para Navarro y se fijó en él, pero el Baskonia no se avino a negociar la rescisión de su contrato y Pujol se ha desvinculado de forma unilateral. Una decisión que provocará que el club vasco probablemente presente una denuncia por la vía judicial.

Por otra parte, Mario Bruno Fernández, la mano derecha de Navarro en los despachos del Palau Blaugrana, seguirá como adjunto de la dirección deportiva.

De hecho, Fernández ha sido el encargado de confeccionar la plantilla mientras la llegada de Xevi Pujol no era oficial, porque el manresano entendía que tenía que dar dos meses de preaviso antes de abandonar la entidad alavesa.

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Una plantilla que, de momento, cuenta con nueve caras nuevas -los bases Justin Robinson y Umoja Gibson, los aleros Tyrese Martin, Stanley Umude y Agustín Ubal, los ala-pívot Olivier Nkamhoua y Tosan Evbuomwan y los pívots Josh Nebo y Olek Balcerowski- y que dirigirá el esloveno Aleksander Sekulic, que será presentado este miércoles como nuevo entrenador del Barça.