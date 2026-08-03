Vinicius está celoso de Mbappé y acabará forzando su salida del Real Madrid

Ya hicimos la reflexión esperpéntica sobre la situación de Ferran Torres, el futbolista del año, el goleador del Mundial, el rey de reyes, el muchacho que bordó la segunda estrella sobre el escudo de la selección española de fútbol.

Ya mostramos nuestro convencimiento de que el FCBarcelona no lo quiere. O no lo quiere al precio que merece el muchacho y, dado que Hansi Flick (el intocable) no quiere dar la cara por el chaval (y me refiero a dar la cara de verdad, en serio, diciendo “hagan el favor de renovar a este chico”), uno tiene derecho a pensar que Joan Laporta y Deco están locos por traspasarlo.

Sin renovar

Dicen que ese tema quedará aparcado durante semanas, hasta que se acerque el final del mercado veraniego o se confirme, por fin, que Julián Álvarez no vendrá. Bueno, ya saben, al Barça le gusta hacer las cosas a ultimísima hora porque, ya ven, si necesita que le eche una mano el CSD para inscribir futbolistas, se la echa. Es posible, quién sabe, que el campeón del mundo se harte de esperar y decida irse al PSG: tampoco está mal, te vas con el bicampeón de Europa, que tiene una pinta de ‘tri’ que no veas.

Pero es que en el Real Madrid la cosa es aún más incomprensible. Florentino Pérez, el padre de Vinicius Júnior, el presidente que se lo ha perdonado todo, todo, que ha despedido entrenadores por él, que ni siquiera le ha pedido que mejore su comportamiento en el campo, que deje de hacer tonterías, de ser un ‘prota’, de llamar la atención, de contribuir (cierto, no toda la culpa es suya) a que se produzca todo tipo de shows en los estadios donde juega, ni siquiera ha logrado, pese a tanto mimo, lo más importante: que renueve.

Vinicius Junior, junto a Florentino Pérez. / REAL MADRID

Es evidente, cristalino, transparente, que ‘Vini’ cree que merece el mismo trato (de estrella) y el mismo sueldo (multimillonario) que su colega Mbappé. Es más, no solo lo cree sino que ha demostrado merecerlo, cosa que el goleador francés no ha demostrado: con Mbappé, el Real Madrid no ha ganado nada; con ‘Vini’, ha completado su vitrina con varias Champions. ¿Quién merece ser el líder? ¿Quién merece ser el mejor pagado? ¿Quién debería ser el jugador franquicia del Real Madrid? ‘Vini’, por descontado.

Es evidente que si Vinicius Jr. no renueva ¡ya! y por qué debería renovar mañana si lleva un año driblando a ‘Flo’ para estirar el conflicto hasta considerarse ‘futbolista libre’, cosa que será en enero y le lloverán las ofertas, la cosa se pondrá muy fea (para todos).

Poco agradecido

Lo más escandaloso de este caso es que Florentino se verá, finalmente, obligado a vender a ‘Vini’ y con ese dinero pagar la reconstrucción de un equipo que suma ya dos ‘nadapletes’ seguidos. Pero, claro, si el que compra (el Arsenal) sabe que tú estás necesitado de vender, el precio cambia. Incluso el precio de Vinicius, que ya no es el mejor futbolista del mundo, no.

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Es posible, muy posible, que muchos madridistas piensen que si realmente Vinicius Júnior cree que el Real Madrid le ha ayudado a ser uno de los cinco mejores futbolistas del mundo, debería demostrarlo renovando. Esa es la firma que demostraría que 'Vini' ama al Real Madrid. Con esa rubrica le demostraría su agradecimiento, recordando que cuando era un meme y no le metía un gol al arcoíris, el club (bueno, Florentino Pérez) jamás le abandonó e, incluso, paró un avión, todo un avión, cuando la Casa Blanca se enteró que no le daban el Balón de Oro.