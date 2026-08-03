Pochettino seguirá como seleccionador de Estados Unidos hasta 2030

El técnico argentino Mauricio Pochettino seguirá como seleccionador de Estados Unidos hasta el próximo Mundial de 2030, después de acordar con la Federación de Fútbol del país norteamericano la renovación de su contrato por los próximos cuatro años.

"La Federación de Fútbol de Estados Unidos y Mauricio Pochettino han acordado un nuevo contrato que le mantiene como seleccionador de la hasta 2030, lo que abre un nuevo capítulo en el proyecto que permitirá a Pochettino y a su cuerpo técnico continuar con el crecimiento de la selección masculina absoluta, al tiempo que tendrán un mayor impacto en el ecosistema del fútbol estadounidense", avanzó un comunicado.

Desde 2024

Pochettino se incorporó a la selección estadounidense en septiembre de 2024, con el objetivo de construir un equipo competitivo para el Mundial de este verano, del que Estados Unidos era coanfitrión. Así, después de alcanzar los octavos de final en el torneo, el argentino y su cuerpo técnico prolongan su vínculo también para "asesorar y apoyar" un desarrollo "más amplio" del fútbol estadounidense, colaborando con categorías inferiores, en formación de entrenadores y con las ligas.

"Mauricio y su cuerpo técnico creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos y nuestro nuevo proyecto nos permite aprovechar los avances de la selección masculina y el impulso del fútbol", afirmó el director ejecutivo y secretario general de la federación, JT Batson.

Desde la entidad saben que les queda "mucho trabajo por delante" para alcanzar sus "claras ambiciones, entre las que se incluyen competir para ganar el Mundial y conseguir que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades". "No podría estar más ilusionado por el compromiso de Mauricio y su equipo de colaborar con todos nosotros para realizar el arduo trabajo necesario para hacer realidad esas ambiciones", agregó.

"Enorme potencial"

En el último Mundial, Pochettino estableció el récord de la selección masculina estadounidense de mayor número de victorias, con tres. Con él en el banquillo, Estados Unidos lideró su grupo por tercera vez en la historia de la Copa del Mundo, y a continuación derrotó a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos, la primera victoria en una fase eliminatoria desde 2002.

"Nos ha quedado claro que existe un enorme potencial para fortalecer aún más el programa de la selección. La pasión que nos transmitieron los aficionados a lo largo de todo el Mundial no ha hecho más que reforzar nuestra convicción de lo que se puede lograr. Estamos entusiasmados con la oportunidad de aportar toda nuestra experiencia y conocimientos a aún más ámbitos de la Federación. Queremos intentar dejar una huella duradera en este deporte en el país, y que esa huella vaya más allá de los resultados sobre el terreno de juego", valoró el técnico.

De cara al proceso de clasificación al Mundial de 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal, la selección estadounidense competirá en la Liga de Naciones de la CONCACAF de 2027 y 2029 y la Copa Oro 2027 y 2029.

Crecer, competir y rendir

"La influencia del cuerpo técnico se extenderá a todos los programas de la selección masculina, con importantes torneos juveniles en el horizonte, como los Mundiales Sub-17 y Sub-20 de la FIFA, así como los Juegos Olímpicos de 2028, que se celebrarán en Estados Unidos", aseguró el comunicado.

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Para la federación, Pochettino ha creado "una cultura en la que los jugadores confían en el grupo, en el proceso y los unos en los otros". "Hemos visto el impacto de esa confianza en la forma en que el equipo ha crecido, ha competido y ha rendido en el escenario más importante del mundo. Esa cultura y el cuerpo técnico que ha ayudado a crearla son en lo que queremos seguir invirtiendo", expresó la presidenta de la entidad, Cindy Parlow Cone.