Paula Blasi se salva en una etapa del Tour con épica

Durísima etapa en el Tour -día de fuerte calor- con heroico triunfo en solitario -la corredora noruega Sigrid Haugset, nuevo jersey amarillo- y con una Paula Blasi, que casi en la campana, salvó un par de situaciones complicadas y pudo conservar el jersey blanco de mejor joven a una jornada de la importante contrarreloj que servirá para que todas las cartas del UAE se pongan boca arriba, donde se verá la libertad con la que cuenta la ciclista catalana y sus verdaderas fuerzas en una Grande Boucle que ya empieza a dejar mucho desgaste.

Han transcurrido sólo tres etapas con un Tour que abandonó Suiza para penetrar en los orígenes franceses, pequeños puertos de montaña donde la noruega Haugset fraguó su escapada y se evocó hacia el jersey amarillo y donde Blasi se vio cortada en una situación comprometida en el último puerto, a 25 kilómetros de la meta de Poligny. Fue la única de las favoritas, posiblemente mal colocada al inicio de la subida, que no entró en un pequeño grupo, muy peligroso, aunque con esfuerzo se logró neutralizar la situación.

La escapada más larga

Haugset, por su parte, mantuvo la constancia y seguridad suficientes para que Lotte Kopecky, que fue segunda, no la pillase en una persecución titánica. De este modo, Haugset firmó con 88 kilómetros la escapada más larga desde la creación del nuevo Tour por parte de ASO en 2022. Kopecky, en lo personal, se casó esta primavera con Axel Merckx, el hijo del ‘Caníbal’, que se ha convertido en el suegro de la corredora belga y excampeona del mundo.

El perfil de la contrarreloj. / ASO

Este martes llega la contrarreloj que acabará en Dijon con un total de 21 kilómetros y un duro repecho a mitad de recorrido. Ahí se verán las fuerzas individuales de todas las favoritas. Ocurrirá un día después de que la polaca Dominika Wlodarczyk, designada de inicio como la jefa de filas del UAE de Blasi, se dejó 29 segundos más y se le complique de entrada las aspiraciones para destacar en la clasificación general.

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Blasi afrontará la contrarreloj como la 13ª clasificada de la general, una posición mejor que su compañera mallorquina Mavi García, que disputa por última vez el Tour puesto que su intención es retirarse a final de temporada posiblemente para ocupar un puesto técnico en el UAE.