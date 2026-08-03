Así es Madring, el circuito que le quitó el Gran Premio de España de Fórmula 1 a Montmeló

Queda pocoo más de un mes para que se haga realidad el retorno de la Fórmula 1 a Madrid tras 45 años de ausencia. Su regreso al gran circo acarrea polémica y expectativas y, a 40 días de su estreno, aún queda mucho trabajo por hacer. El GP de España tendrá lugar el próximo 11 de septiembre y, con él, también se mostrará al mundo el nuevo circuito urbano llamado 'Madring'.

Montmeló se tuvo que reinventar

La adjudicación de este Gran Premio fue una de las aspiraciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso más llamativas. Una apuesta que al confirmarse perjudicó al ya histórico Circuit de Barcelona-Catalunya, que se encontraba precisamente inmerso en unas intensas negociaciones para mantenerse en el calendario del gran circo.

Los bólidos de la F1 pasarán de correr anualmente en el circuito ubicado en Montmeló, a hacerlo cada dos años, en el renombrado como GP de Barcelona-Catalunya que se estrenó el pasado mes de junio tras perder la denominación española en favor de Madrid. Por ahora, será una prueba más del campeonato los años 2028, 2030 y 2032. Una situación completamente diferente a la del Madring, que se aseguró su presencia para los próximos diez años, hasta 2035.

El Madring al detalle

El nuevo circuito tendrá una distancia de 5,4 kilómetros y la carrera del domingo constará de 57 vueltas. Su diseño se caracteriza por tener pocas zonas de recta, aunque sí que dispone de un total de 22 curvas enlazadas que darán velocidad a los coches. Como gran aliciente, Madring contará con la curva más larga del campeonato, bautizada como La Monumental, con casi 550m de longitud y un peralte del 24%.

Los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pudieron probarse en el nuevo circuito y ambos destacaron que la clasificación será clave para la definición del Gran Premio. Aunque sus opiniones sobre Madring, fueron muy dispares. “Creo que me encantará Madring”, decía el monegasco. Mientras que el británico no se mostró muy entusiasmado: “Da la sensación de que es un circuito de vuelta de clasificación. No hay prácticamente rectas, así que parece un lugar difícil para adelantar”, detalló.

Un impacto de 467 millones de euros

Uno de los alicientes de la Comunidad de Madrid para recuperar el GP de España era su potencial económico. Según un estudio de PwC sobre su impacto económico, las estimaciones de la contribución del evento a Madrid se elevan hasta 467 millones de euros y 8.850 empleos, cifra que equivale al 5,7% del valor añadido bruto directo generado por el sector de actividades recreativas de la región.

Los sectores que más percibirán un impacto positivo, según el informe, son la hostelería (59 millones de euros), el transporte (22 millones de euros) y el comercio minorista (18 millones de euros). Además, la puesta a punto del GP también supondrá beneficios para la industria manufacturera (72 millones de euros), la construcción (50 millones de euros), los servicios profesionales (33 millones de euros) y las tecnologías de la información y la comunicación (19 millones de euros).

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Sin duda, hay una gran expectativa para el Gran Premio de España de Fórmula 1, que ya ha vendido más de 120.000 entradas para tribunas y zonas VIP. El tiempo y dinero invertido dará sus frutos del 11 al 13 de septiembre. Aunque, lo realmente complicado será convencer a los aficionados más puristas, cansados de circuitos urbanos como Jeddah, Las Vegas o Miami.