Jódar sucumbe ante Fritz en la final de Washington

El estadounidense Taylor Fritz derrotó este lunes al español Rafa Jódar por 7-6 (2) y 6-4 en la final del Abierto de Washington, y evitó el segundo título del año para el madrileño después del conquistado en Marrakech (Marruecos).

Fue una final que arrancó casi 24 horas después de su hora, tras una jornada de domingo en la que Fritz y Jódar pasaron el día esperando a que amainara la lluvia en Washington antes de que la organización decidiera, ya por la noche, aplazarla.

Este lunes, bajo un intenso sol que aceleró las condiciones sobre el cemento de Washington, a Fritz, número 9 del mundo, le bastó con 1 hora y 49 minutos para superar a Jódar.

Ascenso al número 15

Pese a la derrota, los puntos que suma el español como finalista en Washington le sirven para escalar hasta el número 15 del mundo tras un ascenso meteórico desde el puesto 168 del ranking, donde comenzó el año.

Para Fritz, el título es el undécimo de su carrera, segundo de categoría 500 y el primero del año, después de haber caído en sus tres finales anteriores en Dallas, Stuttgart y Halle.

Fritz y Jódar, que ya se habían enfrentado una vez hace seis meses en Delray Beach, empezaron muy sólidos en su saque. Cada uno tuvo una sola oportunidad de 'break' en todo el primer set, en el que se estuvieron tanteando hasta llegar a un inevitable desempate.

'Tie-break' clave

Llegaron a ese 'tie-break' empatados a 35 puntos ganados, no podía estar más igualado. Pero Fritz, un especialista en desempates, dio un paso al frente, puso cinco primeros saques ganadores y también sumó un 'mini-break' para el 2-1 y otro para el 5-2, antes de cerrar el 'tie-break' por 7-2 con su servicio.

Los puntos al primer saque -82 % de Fritz por 68 % de Jódar- fueron clave en la final. El set abajo no era territorio desconocido para Jódar, que también empezó perdiendo sus semifinales del sábado contra el chileno Alejandro Tabilo y los cuartos de final el viernes ante el italiano Lorenzo Musetti.

Desenlace diferente

Pero esta vez fue diferente. Jódar no reaccionó con esa autoridad que había exhibido durante la semana y Fritz abrió el segundo set con un 'break' en el primer juego. Repitió la rotura, esta vez en blanco, en el tercero para colocarse 3-0 y encarrilar el partido.

Era el peor momento para Jódar, pero el madrileño levantó cabeza y logró ponerse con una bola de 'break', que convirtió con una doble falta de Fritz. Jódar salvó de manera heroica cuatro bolas de partido al resto con 5-4. El madrileño tuvo entonces una pelota de 'break' con la que habría igualado el set, pero se fue a la red. Y a la quinta bola de partido, Fritz ya no falló.

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Jódar y Fritz deberán poner rumbo cuanto antes hacia Montreal para incorporarse al Masters 1.000 de Canadá, que comenzó este domingo y en el que debutarán directamente en segunda ronda al partir como cabezas de serie.