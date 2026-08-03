¿Se puede obligar a Infantino a dimitir como presidente de la FIFA? Hay vías, pero difíciles de prosperar

En los últimos días se han elevado varias voces reclamando la dimisión de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Después de años de cortejar a líderes mundiales poco democráticos (en Rusia, en Qatar, en Arabia Saudí…) y de semanas pasando la mano por la espalda de Donald Trump, Infantino se atrevió a dar un paso más allá. Su plan de privatizar las competiciones como la Copa del Mundo o el Mundial de Clubs era una bomba demasiado peligrosa. Y le ha estallado en la cara. Por primera vez desde que manda en la FIFA, desde febrero de 2016, las críticas han acumulado tanta magnitud que las peticiones de dimisión se han hecho oír con fuerza.

Venía de un Mundial en que su perfil ha sufrido un desgaste considerable. Por plegarse ante Trump (caso Balogun), por aceptar su mirada geoestratégica (respecto a Irán o el árbitro somalí), por el desprecio al aficionado medio con los precios desorbitados de las entradas, o por la americanización del juego (las pausas de hidratación). Todo fue aceptado. Entre críticas duras por muchos actores, pero aceptado.

Infantino, cortejando a Trump. / Europa Press/Contacto/Doug Mills / Europa Press

Lo que ya no ha colado ha sido el proyecto de crear y vender el 20% de una filial a una empresa inversora vinculada a la familia Trump para organizar sus campeonatos. En esta empresa, Thrive Capital, Infantino se reservaba el puesto de director general con un sueldo de 30 millones de dólares anuales, más bonuses, según reveló este domingo The Times. Como titulaba el Daily Mail en grande en su contraportada hace un par de días: "¿La avaricia de este hombre no tiene fin?".

El plan fue abandonado mediante un comunicado emitido por la FIFA en la madrugada del sábado, después de que la UEFA, la Concacaf —la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe— y la Confederación Asiática de Fútbol lo rechazaran públicamente.

Ya fuera por este plan o por la acumulación de decisiones controvertidas, el caso es que los detractores se le acumulan a Infantino, suizo de 56 años. De los primeros en desenfundar y disparar contra su continuidad fue Javier Tebas, presidente de LaLiga. "Gianni Infantino no debe continuar al frente de la FIFA. El fútbol mundial necesita un nuevo liderazgo que modernice su gobernanza, recupere la credibilidad institucional y construya las decisiones de futuro acordándolas con los actores implicados”, escribió en sus redes sociales.

Se le han amotinado algunos miembros de la propia FIFA, como un asesor principal, Carlos Cordeiro, que están reclamando una reunión general extraordinaria que podría desembocar en un desafío abierto a su liderazgo. Andy Burnham, el primer ministro del Reino Unido, se ha unido a este coro pidiendo que se vaya. Lo mismo varias personalidades del fútbol. Y sobre todo la UEFA, que con sus 55 federaciones se ha convertido en la punta de lanza contra Infantino. Se alinea en sus tesis la Concacaf (la confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe). En cambio, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) continúan respaldando plenamente a Infantino.

Congreso en Marruecos

¿Pero hay suficiente mayoría para destronar al dirigente? Una de las maneras de lograrlo es forzando un Reunión Extraordinaria General (EGM en inglés). Esa prerrogativa corresponde al Consejo de la FIFA. Está compuesto por 28 representantes de las seis confederaciones continentales, ocho vicepresidentes y el propio Infantino. Según los estatutos de la FIFA, una propuesta respaldada por el 50% de los miembros del Consejo —es decir, 19 de sus 37 integrantes— puede desembocar en la convocatoria de la reunión general extraordinaria, que debería realizarse en un plazo máximo de tres meses.

Los presidentes Aleksander Ceferin (UEFA) y Gianni Infantino (FIFA), a punto de presenciar el Suiza-Italia de la Eurocopa 2024. / DPA vía Europa Press

De los 37 miembros del Consejo, 14 pertenecen a Europa y Norteamérica, por lo que será necesario el respaldo de representantes de Asia para poner el miedo en el cuerpo de Infantino. Luego habría que ganar la mayoría en la votación de 211 federaciones. Hasta ahora Infantino ha demostrado tener un buen control sobre ellas, así que está vía es posible, pero difícil.

La última opción que quedaría sería a través de una derrota electoral. En marzo debe confrontar una votación para la reelección en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Marruecos. A saber si se presenta un candidato capaz de hacerle frente. Ya vuelan las quinielas. De momento, no hay ninguna candidatura formada que haya dado el paso.

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El presidente de la FIFA Gianni Infantino y el catarí Nasser Al-Khelaifi. / NOUSHAD THEKKAYIL / EFE

No será Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG. Qatar defiende a capa y espada a Infantino, como era de suponer. Suena Aleksander Cefferin, el presidente de la UEFA, de 58 años, e impulsor de la idea de que hace falta "sangre nueva". Victor Montagliani, de 60 años y presidente de la Concacaf, podría ser otro aspirante. El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, de 60 años y de Bahrein, ya se enfrentó a Infantino en 2016 y perdió por escaso margen. Podría intentarlo de nuevo.