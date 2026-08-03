Flick espera que Deco fiche un '9' para el Barça: "Sabemos que tenemos que hacer algo"

Hansi Flick espera con mayor impaciencia a medida que transcurren los días que Deco, el director deportivo, fiche un delantero centro para el Barça. La llegada de Anthony Gordon y de Karim Adeyemi no colman sus expectativas porque entiende que el equipo necesita un perfil de futbolista como Robert Lewandowski, un hombre de área. "Sabemos que tenemos que hacer algo", dijo el entrenador azulgrana al cierre del stage de Birmingham, antes de regresar este lunes a Barcelona.

"Tenemos que esperar. Tengo total confianza en Deco", afirmó Flick, que no acaba de sentirse tranquilo con la incertidumbre que empieza a rondar alrededor de Ferran Torres, cuya pérdida agravaría la situación. Los rumores de su posible marcha al Paris Saint Germain no acallan, y el entorno del futbolista y el club aplazan el cara a cara hasta el regreso del delantero, al que le quedan nueve días más de vacaciones.

Deco presencia el último entrenamiento en Birmingham, este lunes. / Dani Barbeito / SPO

Opciones de 'nueves'

El desasosiego permanecerá mientras Ferran no clarifique su postura sobre si quiere agotar el año de contrato, desea renovarlo o pide su traspaso, descontento por la oferta inicial o el retraso en presentársela. Flick espera el retorno del valenciano y confía en que seguirá igual de motivado o más después de ser el héroe del Mundial. Igual que los otros siete internacionales españoles que se coronaron en Nueva York.

"Los campeones nunca paran. Saben cómo ganar títulos. Esto es muy importante. Este título tiene que darles más confianza. Saben que cuando trabajas duro, cuando te mantienes concentrado cada día, al final se convierte en algo especial. Y esto es lo que también queremos conseguir esta temporada", dijo Flick, que quiso restar presión a la ausencia de un nueve al proclamar que tiene soluciones para cubrir el vacío de Lewandowski; si también se produjera el de Ferran, la situación sería más preocupante.

"Lamine Yamal ha jugado un par de partidos con nosotros de falso nueve. Es un jugador fantástico, de clase mundial, y se puede adaptar a ello", afirmó, aunque en sus planes consta que siga de extremo derecho. "Gordon y Adeyemi pueden jugar de nueve y en las dos bandas. Tenemos muchas opciones, veremos qué pasa", comentó el técnico, bicampeón de Liga en sus dos campañas en el Barça.

Orian Goren conduce el balón en el partidillo del Barça antes de regresar a Barcelona. / Dani Barbeito / SPO

Sin más fichajes

El foco está en la delantera. Flick no ha pedido a Deco, por ejemplo, un fichaje para cubrir la baja por lesión de Frenkie de Jong. Cuenta con suficientes jugadores en la línea, aunque cuatro de ellos (Pedri, Gavi, Eric y Olmo) no han vuelto, Fermín aún no ha reaparecido de la lesión y Marc Casadó está en el mercado.

Pese a que le han faltado diez mundialistas (los españoles más Jules Kounde y Gordon), once si se añade a João Cancelo, Flick se mostró extremadamente contento de la estancia en Birmingham, "uno de los mejores 'stages' que he hecho nunca". A las condiciones deportivas de las instalaciones de la federación inglesa se añade el nivel de los futbolistas. Más de la mitad (17) eran jóvenes de las categorías inferiores. El sábado se incorporó Jesse Bisiwu, otro delantero que tampoco es un nueve.

Héctor Fort presiona a Álex González en el último entrenamiento del FC Barcelona en St. George's Park, Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

A algunos no los conocía y le han llamado la atención. Mencionó a Ebrima Tunkara, el más joven con 16 años, y al israelí Orian Goren, de 17, ambos centrocampistas. No quiso aventurar qué futuro inmediato les aguarda en el primer equipo.

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Tampoco se pronunció, por ejemplo, en la disyuntiva que deberá tomar en el lateral derecho, plaza a la que opositan Xavi Espart y Héctor Fort. "Espart hizo un muy buen partido contra el Birmingham, pero también en los entrenamientos se puede ver que está a un nivel top", comentó. Dicho lo cual, también ensalzó a Fort: "Es muy rápido y técnicamente es muy bueno.La temporada pasada en el Elche fue realmente buena para él, también para reconocer lo que significa jugar para el Barça".