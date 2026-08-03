España brilla en equipo libre y consigue la plata

El 'superlunes' de competición en el Campeonato Europeo de París pintaba especialmente bien para el equipo español, que tenía opciones de medalla en las tres finales del día. Las dos pruebas de solo libre ya habían confirmado por la mañana el buen estado de forma de los nadadores nacionales con los dos bronces conseguidos por Iris Tió y Jordi Cáceres, y el resto de las esperanzas estaban depositadas en la actuación del equipo libre, que tuvo lugar a primera hora de la tarde en el Centro Acuático de París. Las españolas consiguieron una brillante plata cediendo tan solo ante Rusia.

Las ocho integrantes del conjunto español —Cris Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña— volvieron a poner en escena La Locura, la rutina con la que el año pasado conquistaron el oro europeo y el bronce mundial y que volvió a cautivar al público parisino por su intensidad y complejidad técnica.

España llegaba a la final tras clasificarse en segunda posición, a apenas seis puntos de Rusia en la fase preliminar. Ya el domingo, durante la ronda clasificatoria, el equipo de Andrea Fuentes había presentado la tarjeta de dificultad más alta de la competición, pero un 'basemark' en la segunda acrobacia impidió que se situara al frente de la clasificación. Sin ese error, las españolas habrían liderado la tabla antes de la final.

Consciente de esa igualdad, Rusia, que regresaba a un Campeonato de Europa tras cinco años de ausencia con un equipo profundamente renovado y dirigido desde esta temporada por la legendaria exnadadora Svetlana Romashina, decidió incrementar en cinco puntos la dificultad de su ejercicio para la final. Su innovadora coreografía, inspirada en un diálogo con la inteligencia artificial, buscaba contrarrestar una posible ejecución impecable del conjunto español. Sobre el papel, si ambos equipos evitaban penalizaciones, el desenlace debía decidirse por apenas unas décimas. Finalmente, Rusia cumplió con el guion esperado y se subió al cajón más alto del podio por delante de España e Italia.

El equipo español de natación artística en su rutina de equipo libre. / TERESA SUAREZ / EFE

Los temidos 'basemarks'

En la lucha por las medallas, Italia consiguió el bronce con la rutina titulada 'Ángeles y demonios' con la que fueron subcampeonas europeas el año anterior. Las nadadoras transalpinas consiguieron un total de 256.1558 puntos con una altísima impresión artística y con algunos de los elementos híbridos más dificiles de la final. Tras ellas, las campeonas de Europa, las españolas, defendieron nuevamente su ejercicio llamado 'La locura' con la música de Hans Zimmer, en esta ocasión sin acusar esa temida penalización que las dejó en segundo lugar en la preliminar consiguiendo un total de 282.3541 puntos. Tras su magnífica actuación, ya solo quedaban las rusas por defender su oro. Las nadadoras de Romashina representaron una soberbia rutina final con una pulcritud y altura de sus acrobacias inquestionable hasta el último de sus elementos, en el que recibieron una penalización provisional que finalmente se les retiró dejándolas en el liderato con un total de 285.0346 puntos.

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Previamente, el equipo francés, uno de los grandes favoritos, defendió su tema 'Ilusión' para regresar al equipo libre ya que el pasado Europeo no presentó rutina en esta categoría y consiguió 232.5287 puntos quedando fuera del podio. De forma similar, también regresaban a la competición las ucranianas tras tres años de ausencia y a pesar de que en la preliminar vieron tres 'basemarks', sufrieron algo menos en la final en la que a pesar de recibir cuatro avisos durante la actuación, finalmente solo recibieron penalización por uno de ellos y terminaron con 220.9466 puntos. La propuesta griega inspirada en el tema de la 'Libertad', que contó con la presencia de las trillizas Alexandri, consiguió sumar un total de 234.5287 puntos con 115 puntos de impresión artística que las puso por delante de Francia.