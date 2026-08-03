Eala remonta a Pegula y estrena su palmarés en Washington

La filipina Alexandra Eala conquistó este lunes el Abierto de Washington, su primer título en el circuito WTA, tras remontar a la estadounidense Jessica Pegula por 4-6, 6-4 y 6-0 en una final marcada por la lluvia y disputada durante dos días.

La final empezó a las 19.00 horas del domingo (horario español) y concluyó a las 17.00 horas de este lunes. En realidad, el partido duró 1 hora y 45 minutos. Eala, número 28 del mundo, conquistó su primer título en la WTA en su segundo intento tras haber perdido el año pasado la final de Eastbourne, en el Reino Unido. Y lo hizo frente a la número tres del mundo, favorita local y excampeona en Washington en 2019.

Año magnífico

En su camino hacia el título, la filipina derrotó a la canadiense Leylah Fernández, defensora del título, a la ucraniana Elina Svitolina (número 10 del mundo), a la japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro 'majors', y ahora a Pegula.

Eala está completando un magnífico año, en el que ha derrotado a muchas de las mejores tenistas del mundo, incluyendo también a la kazaja Elena Rybakina -número dos del mundo- o a la polaca Iga Swiatek. Cuando la WTA actualice su ranking, Eala escalará hasta el número 20.

Suspensión por la lluvia

Pegula y Eala intercambiaron 'breaks' en el quinto y sexto juegos de la primera manga antes de que la estadounidense firmara una segunda rotura en el noveno para colocarse 5-4 y servir para el set.

Eala iba 2-1 arriba en el segundo cuando se suspendió el partido por lluvia. La del domingo fue la jornada de mayor acumulación de lluvia del año en la ciudad de Washington. Este lunes al mediodía, bajo un sol de justicia, Pegula y Eala volvieron a la pista para terminar la final.

Ambas defendieron su saque hasta el décimo juego del set, cuando Pegula servía para el 5-5. Eala dispuso entonces de una bola de 'break' y de set, que no dejó escapar tras un revés largo de la estadounidense desde el fondo de la pista. 6-4 para Eala.

Pupila de la academia de Nadal

Pegula acusó el golpe y cedió su primer juego del tercer set, de nuevo con otro golpe largo. La pupila de la academia de Rafael Nadal, entrenada por Joan Bosch, consolidó la rotura al saque, poniendo el 3-0 en el marcador, y empezó a acariciar el título.

Con Pegula fuera del partido, cargándose de errores, Eala rompió los siguientes juegos de la estadounidense, ganando el set en blanco, al resto y conquistando Washington.

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"Estando aquí, rodeada de todo este cariño, mi primera oportunidad de ganar este título, sabiendo que no será la última, y habiendo ya conseguido este logro y este hito en mi carrera, sabía que pasara lo que pasara, todo había sido ya una victoria para mí", afirmó Eala, con el título en la mano, después de ganar la final.