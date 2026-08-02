Portero viral
Vozinha pone rumbo a Chile para jugar en el Colo Colo
El meta de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, voló este domingo desde Madrid hacia su nuevo destino.
El portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, tomó un vuelo desde Madrid y llegará la noche de este domingo a Chile, anunció el Colo Colo.
El futbolista, de 40 años, arribará a Santiago para concretar su vinculación con el Colo Colo, luego de varios días de espera debido a la demora en el papeleo de su visado y asuntos personales para resolver.
Un contrato de seis meses
‘Vozinha’, que integró el once ideal del Mundial elaborado por la FIFA a partir de la votación de los aficionados, firmará un contrato por seis meses con el equipo líder de la liga chilena con la posibilidad de renovación por 12 meses más para el año 2027.
En redes sociales se difundió una fotografía de 'Vozinha' abordando un avión rumbo a Santiago para completar los trámites de traspaso. El jugador, que finalmente podrá utilizar su apodo en la camiseta, llega libre al Colo Colo, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.
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