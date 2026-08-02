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Tensión en Vallecas

Las peñas del Rayo se concentran para pedir "respeto y dignidad" al club

Los aficionados piden la marcha del presidente Raúl Martín Presa por un conflicto que dejará al equipo sin jugar en su habitual estadio en el comienzo de Liga.

Fachada del Estadio de Vallecas, en una imagen del pasado 29 de julio.

Fachada del Estadio de Vallecas, en una imagen del pasado 29 de julio. / Ricardo Rubio - Europa Press

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Peñas del Rayo Vallecano han convocado este domingo por la tarde una concentración en el Estadio de Vallecas para pedir "respeto y dignidad" para el club, además de exigir la salida del presidente del equipo, Raúl Martín Presa.

"Dar voz al Rayismo, proponer, construir, devolver el Rayo a su gente, acabar con Presa de una vez por todas. Este domingo nos vemos en nuestro estadio a las 19 horas", ha expuesto la agrupación de peñas del Rayo Vallecano a través de redes sociales.

Campaña en suspenso

La convocatoria se produce después de que esta semana la Comunidad dictara una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, que incluye como medida cautelar la suspensión inmediata de la concesión, tras detectar una auditoría iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

Tras la suspensión de esta concesión, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV pidieron al club que paralice de forma inmediata la campaña de renovaciones y nuevas altas de abonados y que reembolse el dinero a quienes ya hayan renovado, ante la incertidumbre sobre el estadio en el que el equipo disputará sus primeros partidos de la temporada.

"Silencio" de la propiedad

En una carta dirigida a la propiedad del Rayo Vallecano y difundida a través de las redes sociales bajo el título '¿Y qué pasa con los abonos?', los colectivos reprocharon a la directiva del club su "silencio" después de conocerse que el conjunto franjirrojo no comenzará la competición jugando en el Estadio de Vallecas. "Sabemos que no jugaremos en Vallecas parte de la temporada. No sabemos dónde se jugarán estos partidos, ni siquiera si habrá público", señalaron en el escrito.

De su lado, los jugadores del Rayo Vallecano han denunciado que tanto el club como la Comunidad de Madrid desoyeron las advertencias de la afición sobre el estado del Estadio de Vallecas y afirmaron la actual situación "se podía haber evitado".

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En un comunicado en sus redes sociales, la plantilla manifestó su "deseo y voluntad" de seguir jugando en Vallecas, junto a su afición y en su estadio, ya que es una parte fundamental a la hora de vestir la camiseta.

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