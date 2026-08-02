Muere Faten Ben Amar, promesa del fútbol femenino marroquí, tras intentar cruzar la frontera con Ceuta: "Su sueño acabó antes de empezar"

La crisis migratoria vivida en Ceuta también se ha cobrado víctimas en el mundo del deporte. La joven jugadora Faten Ben Amar El Azizi, de solo 20 años, murió cuando intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta, según informó su club, el Maghreb Atlético Tetuán.

Faten es una de las fallecidas en una crisis sin precedentes que lanzó a unas 60.000 personas a cruzar la frontera entre Marruecos y España. El Gobierno español sitúa ya la cifra oficial de muertos en 72, aunque otras fuentes la elevan a más de 100.

"No buscaba fama ni aventura"

El sueño de Faten "terminó antes de comenzar", expresa el conjunto africano en un emotivo comunicado reproducido por medios locales. "No buscaba fama ni aventura, sino una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera", agrega la entidad, dolida por el adiós de su jugadora, ahogada en su intento de llegar a Ceuta.

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El conjunto marroquí apunta que la futbolista solo quería abrir "una nueva puerta" para su porvenir y lamenta el "alto precio" pagado por muchos jóvenes en intentos de migración irregular que convierten "los sueños en pesadillas" y "la alegría en lágrimas".