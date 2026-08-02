Lewandowski marca su primer doblete en la MLS: "Para mí esto es otro mundo"

Robert Lewandowski se estrenó en casa este sábado con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1).

Un total de 32.183 espectadores acudieron al Soldier Field de Chicago para el debut en casa de Lewandowski, y el ex del Barcelona respondió con un gran doblete para liderar la remontada del Fire.

El balear Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero apenas pasaron 93 segundos antes de que el delantero polaco empatara con un perfecto disparo raso de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

Robert Lewandowski saluda este sábado, en un partido de la MLS entre Chicago Fire y Charlotte FC, en el Soldier Field en Chicago. / Kenneth Fernández / EFE

En la reanudación, el exjugador del Barça completó su doblete personal al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.

"Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento", dijo Lewandowski en la rueda de prensa.

"Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago", añadió en español.

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"Tiene un nivel diferente", destacó el técnico Greg Berhalte, antes de definirle como "un matador en el área de penalti".